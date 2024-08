- Massives Riesenrad entzündet sich während des Events, was zu etwa 30 Verletzungen führt

Ein riesiges Fest findet am Highfield-Festival in der Nähe von Leipzig statt, bei dem Tausende in Feierlaune sind. Leider geht ein Riesenrad in Flammen auf, wodurch zwei Gondeln von einem Feuer verschlungen werden. Laut Polizeiberichten wurden mehr als 30 Personen, hauptsächlich wegen Rauchvergiftung, verletzt. Ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur wurde von einem Polizeibeamten über die Situation informiert.

Der Leiter des Deutschen Roten Kreuzes berichtete, dass zwei Personen schwer verletzt wurden. Zunächst konnte ein Polizeisprecher dies nicht bestätigen. Unter den Verletzten befanden sich vier Polizisten. Es wurden keine Informationen zur Alter oder Geschlecht der Opfer veröffentlicht.

Das Feuer brach gestern Abend gegen 21:00 Uhr in der ersten Gondel des Riesenrads aus und breitete sich auf die nächste Gondel aus, wodurch beide vollständig zerstört wurden.

Guido, ein Bewohner von Köln, der das Festival besuchte, erzählte von seinem erschreckenden Erlebnis. Der 58-Jährige berichtete, dass das Riesenrad plötzlich schneller wurde und die brennenden Gondeln auf seiner höchsten Stelle blieben. Die Szene wurde von einer schweren Stille begleitet.

Laut Augenzeugen begannen Rettungskräfte, die Menschen vorsichtig vom Riesenrad zu lassen. Die beiden betroffenen Gondeln waren completely verbrannt, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte 30 Minuten nach dem Ausbruch, dass die Situation unter Kontrolle sei.

Das Festival am Störmthaler See, ein großes Rock- und Pop-Event mit etwa 30.000 Besuchern, wurde zunächst gestoppt. Etwa eine Stunde nach dem Feuer wurde den Besuchern über die Bühne mitgeteilt, dass alle unverletzt seien. Das Festival sollte um 22:30 Uhr mit einem Auftritt von Cro weitergehen und tat dies schließlich gegen Mitternacht.

Die Stimmung nach dem Feuer war gedämpft. Ricky, ein Besucher aus dem Harz, war sich unsicher, ob die Konzerte weitergehen sollten. Der 27-Jährige lobte später die Organisatoren für ihre klare Kommunikation. "Wir wurden über das, was passiert war, informiert", sagte er.

Bastian aus Leipzig hob die schnelle Reaktion der Rettungskräfte hervor. Er berichtete, dass viele Besucher beschlossen hatten, für den Abend in ihre Zelte zurückzukehren und über den Vorfall zu sprechen. Der 33-Jährige war besonders bewegt.

Stephanie aus Werdau in Sachsen war schockiert. Sie hatte das Riesenrad erst wenige Minuten vor dem Feuer verlassen. "Wir bemerkten einen Geruch, der an Plastik erinnerte und dachten, er käme vom Campingplatz", sagte sie. Der Anblick der brennenden Gondeln ließ sie ungläubig zurück.

Die erste Stille nach dem Riesenrad-Vorfall war ohrenbetäubend, eine Stille des Schocks, während die Menschen die Situation verarbeiteten. Trotz des Vorfalls gelang es den Organisatoren, allen zu versichern, dass das Festival weitergehen würde, was einen unheimlichen Kontrast ergab.

