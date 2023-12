Massive Wellen in Kalifornien verletzen einige Schaulustige und führen zu Überschwemmungen und tückischen Strandbedingungen an der Westküste

Fast 20 Menschen wurden von einer Welle mitgerissen, die auf Schaulustige prallte, die hinter einer Barriere am südkalifornischen Strand standen, und acht Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Behörden in Ventura mitteilten.

In einigen Teilen der kalifornischen Küste wird es bis zum Wochenende Hochwasser und gefährliche reißende Strömungen geben, da die großen Wellen weiter anrollen. Wie der Nationale Wetterdienst mitteilte, gilt am Freitag für einen Großteil der Westküste von der Grenze zwischen den USA und Mexiko bis zum südlichen Oregon Hochwasser- und Brandungswarnung.

In San Francisco könnten die Wellen bis Freitagmorgen so hoch wie Telefonmasten sein - bis zu 40 Fuß. An der Zentralküste werden 15 bis 20 Fuß hohe Wellen erwartet.

Die gefährlichen Bedingungen stellen ein "außergewöhnliches Risiko" des Ertrinkens im Meer und der Beschädigung von Bauwerken wie Molen und Anlegern dar, so der Nationale Wetterdienst.

Die spektakulären Wassermassen haben einige Surfer und Schaulustige in ihren Bann gezogen, doch die Wetterdienste warnen davor, dass die Wellen und die starken reißenden Fluten für die Menschen in der Nähe gefährlich sein können.

"Große brechende Wellen können Verletzungen verursachen, Menschen von Stränden und Felsen spülen und kleine Boote in Ufernähe zum Kentern bringen", warnte der Nationale Wetterdienst.

Mindestens ein Fischer fiel in einem Hafen vor Oxnard über Bord und kam später unverletzt an Land, so das Ventura County Fire Department.

Die Bedingungen haben bereits zu einigen Straßensperrungen und Evakuierungen in kalifornischen Küstengemeinden geführt und die Rettung von fünf Campern an der Küste von San Luis Obispo erforderlich gemacht.

Einige Küstenstraßen in Ventura wurden als Vorsichtsmaßnahme gesperrt. Um Schaulustige abzuschrecken, sperrten die Behörden auch einen Hauptzugang zum Ventura Pier, der am Donnerstag einen Wellengang von etwa 1,5 m verzeichnete.

Im zentralkalifornischen Santa Cruz gab das Büro des Sheriffs am Donnerstag eine Evakuierungswarnung für einige Gebiete heraus , darunter auch für Gebiete in Rio Del Mar, wo das Meerwasser die Straßen am Strand füllte und gegen einige Häuser drückte, wie die CNN-Tochter KION berichtete. Die Warnungen wurden im Laufe des Tages wieder aufgehoben.

Die extremsten Auswirkungen wurden an den Küsten von Central und Ventura County sowie an den Stränden von Hermosa, Manhattan und Palos Verdes erwartet, teilte der Wetterdienst in Los Angeles am Donnerstag mit.

Aber auch Nordkalifornien wird nicht verschont bleiben.

Für die Bay Area gilt am Freitag eine Sturmwarnung, und es könnten Böen von bis zu 50 mph auftreten. Der Wetterdienst warnte am Donnerstag davor, dass in der Region Wellen von 28 bis 33 Fuß entstehen könnten.

Im Laufe des Freitags wird in der Bay Area und den nördlich davon gelegenen Gebieten Regen erwartet, der sich am Samstag nach Süden ausbreitet.

Massive Wellen locken Surfer nach Mavericks

Trotz der Sicherheitswarnungen sind die gewaltigen Wellen ein willkommener Anblick für Surfer, die die legendären Wellen am Mavericks Beach, etwa 25 Meilen südlich von San Francisco, in Angriff nehmen wollen.

Profi-Surfer und Zuschauer strömten am Donnerstag zu einem Wettbewerb an den Strand, der für einige der größten Wellen der Welt bekannt ist, wie die CNN-Tochter KGO berichtete.

Der Anwohner Ion Banner berichtete dem Sender, dass Surfer aus Brasilien, Tahiti und Hawaii im Wasser waren. "Es ist ziemlich krass, es ist super groß", sagte er.

"Die Wellen sahen absolut gewaltig aus, und es war alles so, wie wir es erwartet hatten", sagte Miguel Blanco, der laut KGO aus Portugal eingeflogen war, um die Wellen zu surfen. "Es waren wirklich große, ich würde sagen, 40-60 Fuß hohe Wellen".

"Wenn man an der Reihe ist, muss man einfach loslegen", sagte Blanco. "Wenn man eine große Welle sieht, hat man irgendwie Angst, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, dass man hingehen sollte, und man geht einfach hin und genießt den Ritt."

David Williams von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com