- Massenräumungen in der Türkei, und Izmir steht jetzt vor der Gefahr von Bränden.

In der westlichen türkischen Metropole Izmir kämpfen Feuerwehrkräfte unermüdlich gegen ein Waldbrand, das sich an den Außenbezirken der Stadt festgesetzt hat. Am Freitagabend kam es im äußeren Bezirk von Karsiyaka, wie der staatliche Fernsehsender TRT berichtete, zu Chaos, als die Flammen auf ein zehnstöckiges Wohngebäude und einen Gewerbebereich übergriffen. Starke Winde schienen das Feuer aus dem nahen Wald zu treiben und es in die Stadt zu tragen.

Seit Samstagmorgen scheint die Gefahr für die zentralen Wohngebiete dieser Küstenstadt gebannt zu sein, wie der türkische Landwirtschaftsminister Ibrahim Yumakli versichert. Die Einsatzkräfte wurden verstärkt und mit Unterstützung von Luftoperationen gelang es, die Flammen einzudämmen.

Seit Donnerstagabend sind etwa 3.000 Einsatzkräfte im Kampf gegen das Feuer auf dem Berg Yamanlar im Einsatz. Gelegentlich wurde das berühmte Touristenziel von einer dichten Rauchwolke eingehüllt, wie ein dpa-Korrespondent berichtete.

Im Laufe der Nacht wurden 17 Häuser im Bezirk Yamanlar zu Asche verbrannt und 105 Wohn- und 44 Gewerbegebäude geräumt. Der Minister schätzt, dass etwa 1.600 Hektar Land innerhalb von Izmir durch das Feuer zerstört wurden. Die Ursache des Feuers bleibt unklar.

Nicht nur Izmir ist von den Flammen bedroht. In den vergangenen sieben Tagen sind nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde auf Twitter insgesamt 131 Brände auf landwirtschaftlichen oder Waldflächen in Städten wie Aydın, Bolu, Muğla und Manisa ausgebrochen. Etwa 4.000 Menschen in mindestens vier Städten und Provinzen mussten vor den Flammen fliehen.

Laut dem Landwirtschaftsminister wurden zwei Personen in Izmir und vier in der Stadt Bolu festgenommen, die für einige der Brände verantwortlich sein sollen. Bisher wurden keine Verletzungen gemeldet.

Izmir und seine nahen Resorts sind beliebte Touristenattraktionen. Seit Beginn des Sommers kämpft Türkei mit einer Hitzewelle und Waldbränden im ganzen Land. Auch das Nachbarland Griechenland ist von einem großen Waldbrand nördlich von Athen betroffen.

Die Europäische Union hat aufgrund der anhaltenden Waldbrände in der Türkei ihre Unterstützung angeboten und bekundet, die Lage in Türkei, einschließlich Izmir und anderer betroffener Regionen, aktiv zu überwachen.

