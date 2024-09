Marineübung: Chinesische Schiffe kommen in den russischen Hafen von Wladiwostok an

14:39 Baerbock äußert Bedenken: Wenn die Ukraine zusammenbricht, folgt Moldau

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock betont, dass die Unterstützung der Ukraine auch der Nachbarrepublik Moldau dabei hilft, ihre Existenz zu wahren. "Alles, was wir für die Ukraine tun, trägt ultimately zur Stabilisierung Moldaus bei," sagte Baerbock bei einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt Chisinau. "Es ist klar, dass die Hauptsorge der Menschen hier darin besteht, dass, wenn die Ukraine scheitert, Moldau als nächstes dran ist."

13:56 Ukraine: 97 Einsatzkräfte kommen seit russischer Invasion ums Leben

Seit der vollständigen Invasion durch Russland hat die Ukraine 97 Einsatzkräfte verloren, wie ein Bericht von Ukrinform meldet. Insgesamt wurden 395 Einsatzkräfte verletzt. Die Ukraine gedenkt heute der "Tage der Retter".

13:44 US-Zeitschrift: Russland und Ukraine haben über eine Million Opfer

Laut einer Untersuchung der US-"Wall Street Journal" haben sowohl Russland als auch die Ukraine in der russischen Invasion der Ukraine erhebliche Verluste erlitten, mit Hunderttausenden von Soldaten getötet oder verwundet auf beiden Seiten. Die ukrainische Armee soll etwa 80.000 Todesopfer und 400.000 Verletzte erlitten haben, während die russischen Verluste auf geschätzte 600.000 - 200.000 Tote und 400.000 Verletzte geschätzt werden, wie das Zeitungsbericht meldet. weder Kiew noch Moskau haben ihre eigenen Opferzahlen öffentlich bekanntgegeben.

13:21 Munz: Russland will seine Armee durch Einberufungen stärken

Laut dem ntv-Korrespondenten Rainer Munz will Russland seine Militärstärke durch Erlass auf 1,5 Millionen Soldaten erhöhen, was über den Konflikt in der Ukraine hinaus Bedeutung hat.

12:55 Kreml rechtfertigt Militärerweiterung aufgrund von Bedrohungen an den Grenzen

Das Kreml führt seine Pläne zur Vergrößerung seiner Armee auf die zweitgrößte der Welt auf die erhöhten Bedrohungen an seinen Grenzen zurück. "Dies ist auf die zunehmenden Bedrohungen an der Peripherie unserer Grenzen zurückzuführen," sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov bei einer Pressekonferenz. "Dies ist das Ergebnis der feindseligen Umgebung an unseren westlichen Grenzen und der Instabilität an unseren östlichen Grenzen. Dies erfordert angemessene Maßnahmen." Am Montag erteilte Präsident Wladimir Putin den Befehl, die russische Armee um 180.000 Soldaten auf insgesamt 1,5 Millionen aktive Soldaten zu erhöhen, was sie zur zweitgrößten Armee der Welt nach China machen würde.

12:30 Umfrage: Mehrheit lehnt Langstreckenraketen für Kiew ab

Die ukrainische Regierung möchte russische Logistik - Militärflugplätze, Kommandozentren, Infrastruktur - ins Visier nehmen. In der RTL/ntv-Trendbarometer-Umfrage lehnen 64 Prozent der Befragten die Lieferung westlicher Waffen "die Ziele tief im Inneren Russlands treffen können" ab. 28 Prozent unterstützen dies. Es gibt eine Mehrheit für die Lieferung solcher Raketen unter Grünen und FDP-Anhängern (53 bzw. 58 Prozent). Nur 34 Prozent der SPD-Kollegen und 31 Prozent der Union-Anhänger unterstützen diese Entscheidung. Keine Unterstützung für diese Waffenlieferungen findet sich unter AfD-Anhängern (0 Prozent), und nur 4 Prozent der AfD-Anhänger stimmen zu. 61 Prozent der SPD- und CDU/CSU-Anhänger lehnen solche Waffenlieferungen ab. Unter AfD-Anhängern sind es 91 Prozent und unter BSW-Anhängern sogar 97 Prozent. Der Widerstand gegen solche Waffenlieferungen ist im Osten (83 Prozent) im Vergleich zum Westen (61 Prozent) stärker ausgeprägt.

11:49 Verdächtiger Routt soll 2022 geäußert haben, Putin töten zu wollen

Laut Quellen des "Wall Street Journal", die mit der Krankenschwester Chelsea Walsh sprachen, soll der Verdächtige im Mordversuch an Donald Trump, Ryan Wesley Routt, mehrere Jahre zuvor geäußert haben, Vladimir Putin und Kim Jong-Un töten zu wollen. Walsh traf Routt im Jahr 2022, als sie in der Ukraine arbeitete, und beschrieb ihn als "den gefährlichsten Amerikaner", den sie traf. Er soll versucht haben, den ukrainischen Freiwilligenverbänden beizutreten und gemeinsam mit der ukrainischen Armee zu kämpfen.

11:18 Kontroverser Dokumentarfilm "Russen im Krieg" wird auf dem Toronto-Festival gezeigt

Trotz initialer Sicherheitsbedenken wird der kontroverse Dokumentarfilm "Russen im Krieg" nun doch auf dem Toronto International Film Festival gezeigt. Der Film wurde initially aufgrund mehrerer Drohungen von der Festival-Liste gestrichen, aber in einer jüngsten Ankündigung wurde bekanntgegeben, dass er nun doch gezeigt wird. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova hat Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine verbracht, um den Film zu drehen. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisiert die Entscheidung und behauptet, dass das Festival "eine Plattform für russische Propaganda" bietet.

10:51 Russischer Botschafter skeptisch gegenüber Friedensverhandlungen

Der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, hat Zweifel an möglichen Friedensverhandlungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geäußert. Zunächst müsse ein Friedensplan vorliegen, sagte Nechaev im Deutschlandfunk. Erst dann könne Russland einschätzen, inwieweit dieser Plan mit seinen eigenen Vorstellungen übereinstimmt. Nechaev bezog sich auf Aussagen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der in einem ZDF-Sommerinterview letzte Woche die Beschleunigung der Bemühungen um Frieden gefordert hatte. "Es wird zweifellos wieder eine Friedenskonferenz geben," sagte Scholz. Er sei einverstanden mit dem ukrainischen Präsidenten Zelenskyj, "dass es auch eine geben muss, die Russland einschließt."

10:31 UN unterstützt Ukraine bei der Energieversorgung für den Winter

Der ukrainische Energiekonzern Naftogaz intensiviert seine Zusammenarbeit mit dem UN-Entwicklungsprogramm, UNDP, um die Energieversorgung zu sichern. Experten fürchten, dass russische Luftangriffe auf kritische Infrastruktur zu schweren Winterbedingungen für die Ukrainer führen könnten, was zu zahlreichen Strom-, Heizungs- und Trinkwasserausfällen führen könnte. Das UNDP möchte helfen, die Versorgung der Bevölkerung zu minimieren, indem beispielsweise gasbetriebene Generatoren eingesetzt werden.

09:55 Stromausfall in Sumy nach AngriffIm ukrainischen Gebiet Sumy, das am frühen Morgen von russischen Shahed-Drohnen angegriffen wurde, sind noch immer 280.000 Menschen ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behauptet, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber diejenigen, die der Vernichtung entgingen, richteten Schäden an kritischer Infrastruktur an.

09:28 Ukrainischer Kriegsgefangener von Russen hingerichtetDer Menschenrechtskommissar der ukrainischen Parlamentarischen Versammlung berichtet, dass ein ukrainischer Kriegsgefangener brutal von russischen Kräften hingerichtet wurde. "Die Russen schlachteten einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen, dessen Hände mit Klebeband gefesselt waren, mit einem Schwert ab." Die grausamen Taten russischer Grausamkeit und Barbarei sind unbegreiflich, behauptet ein ukrainischer Experte. Heute wurde ein Foto des getöteten Soldaten in den sozialen Medien geteilt. Das Schwert, das zum Töten verwendet wurde, trägt die Inschrift "Für Kursk". Die Fotografen Konstantin und Vlada Liberova haben Bilder von überlebenden ukrainischen Soldaten veröffentlicht, die russische Gefangenschaft überstanden haben.

09:02 Alaudinov äußert sich zur Offensive in KurskAls Kiew Moskau im August mit einer Invasion in der Grenzregion Kursk überraschte, blieb die russische Militärführung stumm. Doch der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinov zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch: "Bleiben wir ruhig, genießen wir Snacks und schauen wir zu, wie unsere Jungs den Feind vernichten", schrieb er am ersten Tag des Vorstoßes. Seitdem ist Alaudinov der Hauptkommentator der Offensive in Kursk geworden, und seine Aussagen werden von russischen Medien weit verbreitet. Ein solches Medienauftritt ist nur mit der Billigung derer an der Spitze möglich, wie Experten, die von der AFP-Nachrichtenagentur befragt wurden, sagen. Wie der tschetschenische Herrscher Ramsan Kadyrov scheint Alaudinov einen ungewöhnlichen Grad an freier Rede zu genießen. Einige spekulieren sogar, dass er ein potentieller Nachfolger des angeblich kranken Kadyrov ist.

08:42 Deutschland gewährt Ukraine 100 Millionen Euro an WinterhilfeDeutschland gewährt der Ukraine eine zusätzliche Winterhilfe von 100 Millionen Euro, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in der Republik Moldau in Chisinau ankündigte. "Es ist klar, dass der Herbst näher rückt und der Winter gleich um die Ecke ist", sagte sie vor dem Treffen mit der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik. Russland plant einen weiteren "Winterkrieg", um das Leben der Menschen in der Ukraine so unerträglich wie möglich zu machen.

08:01 Russische Drohnen greifen ukrainische Energieeinrichtungen anDie Ukraine berichtet von einem weiteren massiven Drohnenangriff durch Russland. Die Luftabwehr schoss 34 von 51 russischen Drohnen in der Nacht ab, wie die Luftstreitkräfte melden. Sie waren in fünf Regionen aktiv. Ortsbehörden berichten auch, dass Energieinfrastruktur in der nordöstlichen Region Sumy angegriffen wurde. Dort wurden insgesamt 16 russische Drohnen abgefangen, und kritische Infrastruktur, einschließlich Wasserversorgungssystemen und Spitälern, wurde an Notstromsysteme angeschlossen. Reparaturteams sind derzeit im Einsatz.

07:37 Russische Militärverluste in der UkraineLaut dem ukrainischen Generalstab hat Russland seit gestern 1.020 Verluste, einschließlich Todesopfer und Verletzte, zu verzeichnen. Dies bringt die Gesamtzahl der russischen Verluste seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artilleriesysteme und zwei Panzer beschädigt oder zerstört, sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen verloren.

07:10 Russische Militärflugplatz von ukrainischen Drohnen angegriffenLaut der ukrainischen Nachrichtenwebsite "Kyiv Post", die Videos mit hörbaren Detonationen teilte, wurde ein russischer Militärflugplatz in Engels, Saratow-Region, von ukrainischen Angriffsdrohnen angegriffen. Es wird angenommen, dass dort strategische Bomber mit Raketen stationiert sind, die Russland zur Attacke auf ukrainische Städte verwendet.

06:35 Stoltenberg unterstützt Diskussion über Langstreckenwaffen für die UkraineDer scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt die laufende internationale Diskussion über die mögliche Genehmigung für die Ukraine, russische Territorium mit westlichen Langstreckenwaffen zu beschießen. "Das ist die Entscheidung jedes Verbündeten, aber es ist wichtig, dass wir eng koordinieren, wie wir es tun", sagte Stoltenberg zu dem britischen Sender LBC. Die Ukraine bittet seit Wochen ihre Verbündeten, ihnen die Attacke auf russische Kommandozentren, Flughäfen und Infrastruktur zu gestatten. Bezüglich der Sorge vor einer möglichen Eskalation des Krieges sagte Stoltenberg, dass es keine risikofreien Optionen im Krieg gibt. "Aber ich glaube immer noch, dass das größte Risiko für uns darin besteht, dass Putin in der Ukraine siegt."

06:13 Russisches Staatspropaganda-Organ RT auf Facebook und WhatsApp verbotenMeta, die Muttergesellschaft von Facebook, hat die Verbreitung russischer Staatspropaganda durch Organe wie RT weltweit blockiert, wie Meta mitteilte. RT (früher Russia Today) und verbundene Organisationen werden von den Meta-Apps, einschließlich Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, verboten. RT wurde bereits im Frühjahr 2022 in der EU aufgrund von Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine blockiert. Lesen Sie mehr hier.

05:33 Lukaschenko begnadigt 37 Häftlinge in Belarus

Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko hat 37 Gefangene begnadigt. Die belarussische Regierung in Minsk impliziert, dass diese Individuals für "Extremismus" inhaftiert waren, ein Begriff, der in Belarus häufig verwendet wird, um Regierungskritiker als Extremisten zu brandmarken. Unter den Begnadigten sind sechs Frauen und mehrere Personen mit Gesundheitsproblemen. Es gibt keine spezifischen Informationen über die 37 begnadigten Individuals. In den letzten Monaten hat Belarus regelmäßig Gefangene begnadigt, die wegen Protesten gegen die Regierung inhaftiert waren. Im August begnadigte Lukaschenko 30 politische Gefangene, gefolgt von weiteren 30 im September. Jedes Mal betonte Lukaschenko, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Vergebung gebeten hätten.

03:11 UN-Bericht: Verschlechterung der Menschenrechtslage in RusslandLaut einem UN-Bericht werden die Menschenrechte in Russland fortlaufend verletzt. "Jetzt gibt es ein systematisches, staatlich sanktioniertes Schema von Menschenrechtsverletzungen", berichtet Mariana Katzarova. Die bulgarische Katzarova, die 2023 zur UN-Sonderberichterstatterin für die Situation in Russland ernannt wurde, behauptet in ihrem Bericht, dass dieses System darauf ausgelegt ist, die zivile Gesellschaft und die politische Opposition zu zerschlagen. Kritiker des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie Dissidenten werden zunehmend verfolgt. Katzarova schätzt die Anzahl der politischen Gefangenen auf mindestens 1372. Diese Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Kriegsgegner wurden aufgrund erfundener Anklagen angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie wurden während ihrer Haft gefoltert. Politische Gefangene werden in Einzelhaft gehalten, während andere gegen ihren Willen in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen werden. Dies sind nur die Fälle, von denen Katzarova Kenntnis hat; die tatsächliche Anzahl könnte höher sein, wie ein Assistent behauptet.

23:24 Schweden soll Führung bei geplanter NATO-Präsenz in Finnland übernehmenNATO plant, eine militärische Präsenz im nördlichen Finnland aufzubauen, wobei Schweden eine führende Rolle übernehmen könnte. Dies beinhaltet ein einzigartiges Modell multinationaler NATO-Kräfte, die Forward Land Forces (FLF) genannt werden und denen in anderen NATO-Ländern an der russischen Grenze ähneln. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege Antti Häkkänen verkündeten dies bei einer Pressekonferenz in Stockholm. Jonson zeigt sich stolz darauf, von Finnland als "Rahmennation" für diese Präsenz gebeten worden zu sein. Diese Präsenz wird die allgemeine Sicherheit der NATO stärken.

