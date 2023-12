Mariah Carey: Bryan Tanaka bestätigt 'einvernehmliche Trennung' nach sieben Jahren mit Sängerin

Am Dienstag teilte Tanaka, ein Tänzer und Kreativdirektor, in den sozialen Medien mit, dass er und die Superstar-Sängerin sich nach sieben Jahren getrennt haben.

"Mit gemischten Gefühlen teile ich dieses persönliche Update bezüglich meiner einvernehmlichen Trennung von Mariah Carey nach sieben außergewöhnlichen gemeinsamen Jahren", schrieb Tanaka in einem Statement auf seinem verifizierten Instagram-Account. "Unsere Entscheidung, unterschiedliche Wege einzuschlagen, beruht auf Gegenseitigkeit, und während wir diese getrennten Wege gehen, tun wir dies mit tiefem Respekt und einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit für die unschätzbare Zeit, die wir miteinander geteilt haben. Die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, und die künstlerische Zusammenarbeit sind für immer in meinem Herzen verankert."

Der 40-Jährige ist ein ehemaliger Background-Tänzer, der 2006 Teil von Careys "The Adventures of Mimi Tour" war. Berichten zufolge begannen die beiden 2016 miteinander auszugehen, trennten sich im darauffolgenden Jahr kurz und kamen später wieder zusammen.

Tanaka fand in seinem Statement freundliche Worte für Carey.

"Mariahs Hingabe an ihre Familie und ihr Engagement für ihr Handwerk haben uns während unserer gemeinsamen Reise inspiriert", schrieb er. "Ich möchte meine Liebe und Wertschätzung für Mariah und ihre unglaublichen Kinder zum Ausdruck bringen, deren Wärme und Freundlichkeit mein Leben in einer Weise bereichert haben, die sich nicht in Worte fassen lässt."

Tanaka bat auch um "Verständnis, Privatsphäre und Respekt" während dieser "sensiblen" Zeit.

"Die Liebe und Unterstützung der Fans war ein Leuchtfeuer der Stärke, und ich bin sehr dankbar für die Ermutigung, die mich weiterhin aufbaut", schrieb er. "Ich freue mich darauf, meine Reise fortzusetzen, denn ich weiß, dass meine Leidenschaft für Inspiration, Tanz und die kreativen Künste in den sich entfaltenden Kapiteln mitschwingen wird."

Tanakas Beziehung zu Carey war Teil ihrer Reality-Serie "Mariah's World" von 2016.

CNN hat Vertreter von Carey um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com