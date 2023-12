Maren Morris macht die Country-Musik mit ihrer neuen EP "The Bridge" auf sich aufmerksam

Die aus Texas stammende Sängerin veröffentlichte am Freitag ein Duo neuer Songs und Musikvideos - mit den Titeln "The Tree" und "Get The Hell Out Of Here" - im Rahmen einer EP namens "The Bridge".

In "The Tree" singt sie darüber, dass sie "eine Axt an den Baum legt, die Fäulnis an den Wurzeln ist die Wurzel des Problems, aber ihr wollt es mir in die Schuhe schieben, ich war länger da, als irgendjemand sollte".

Die Musikvideos zu den beiden Liedern haben einen gemeinsamen Erzählstrang und spielen beide in einer gefälschten und schäbig aussehenden Gemeinschaft von puppenhausgroßen Häusern und Geschäften, die eine Kleinstadt bilden, die verschiedene Stadien der Zerstörung durchläuft.

Es gibt sogar ein Schild, das den Ort als "perfekte Kleinstadt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang" bezeichnet - offenbar eine Anspielung auf Jason Aldeans polarisierenden Song "Try That in a Small Town" und Morris' früheren öffentlichen Disput mit ihm - sowie weitere Plakate, darunter eines mit der Aufschrift "Go Woke Go Broke".

In "Get The Hell Out Of Here" singt Morris: "I do the best I can, But the more I hang around here, The less I give a damn", was darauf hinzudeuten scheint, dass sie eine Art Exodus aus dem Genre Country als Ganzes plant.

Andere aufschlussreiche Texte in "The Tree" zeigen, wie Morris es satt hat, "einem Lügner die Wahrheit entgegenzuschreien, zehntausend Stunden damit verbracht hat, sie mit Blumen zu bekämpfen, als der Baum schon in Flammen stand."

In einem am Freitag veröffentlichten Interview sagte Morris der LA Times zur Country-Musik: "Ich dachte, ich würde es gerne niederbrennen und neu anfangen. Aber es brennt sich ohne mein Zutun selbst ab."

Was die Grammy-Preisträgerin als Nächstes vorhat, könnte etwas Pop-lastigeres sein, wenn es nach ihrem Mitstreiter bei "Get The Hell Out Of Here" geht. Diesen Song hat sie mit dem Produzenten Jack Antonoff aufgenommen, der für seine Pop-Magie mit Taylor Swift bekannt ist. Laut der Publikation arbeiten Morris und Antonoff derzeit an einer neuen LP.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com