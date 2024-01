Marcus Smart kehrt zurück und hilft den Boston Celtics in Spiel 2 gegen die Miami Heat

Smart hatte das erste Spiel der Serie verletzungsbedingt verpasst, kehrte aber in Spiel 2 zurück und erzielte in einer 40-minütigen Meisterleistung 24 Punkte, 12 Assists, neun Rebounds und drei Steals.

"Ich war total aufgeregt. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich nicht bei meinen Teamkollegen sein und mit ihnen in die Schlacht ziehen konnte", sagte Smart nach dem Spiel zu den Reportern über sein Fehlen in Spiel 1.

"Wir spielen gegen ein wirklich gutes Team der Miami Heat. Ich muss mich ausruhen, ich muss wieder gesund werden, ich muss zusehen und einige Dinge sehen und herauskommen, um dieses Spiel auszuführen."

Die Celtics begannen das Spiel langsam und lagen bereits mit 10:0 zurück, bevor Smart und seine Teamkollegen zu Werke gingen.

Jayson Tatum erzielte 27 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists in einer soliden Gesamtleistung, während Teamkollege Jaylen Brown 24 Punkte und acht Rebounds beisteuerte.

Boston profitierte auch von der Rückkehr von Al Horford, der erst wenige Stunden vor Spielbeginn für spielberechtigt erklärt wurde, nachdem er das erste Spiel aufgrund der Covid-19-Protokolle der NBA verpasst hatte.

Sie haben uns blamiert

Trotz der Niederlage war es Miamis Jimmy Butler, der mit 29 Punkten und sechs Rebounds alle Scorer anführte, aber sein Spiel wurde durch den beeindruckenden Smart etwas gebremst.

"Ich sehe es so, dass es nicht viel schlimmer werden kann", sagte Butler nach dem Spiel zu Reportern. "Sie haben uns in unserem eigenen Stadion geschlagen.

"Ich schätze, wenn sie es in ihrem Heimstadion tun, ist das zu erwarten, aber ich glaube nicht, dass wir das noch einmal tun werden.

"Sie haben versucht, uns zu blamieren. Sie haben uns in Verlegenheit gebracht. Ich denke, wir müssen uns dessen bewusst sein, es als Ansporn nutzen, was auch immer man sagen will, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Spiel aus dem Ruder laufen kann, wenn man gegen ein wirklich gutes Team wie sie spielt, das punkten und den Ball stoppen kann.

"Insgesamt müssen wir besser sein. Wir haben eine schwere Aufgabe vor uns, um dort zu gewinnen, aber wenn sie es geschafft haben, können wir es auch schaffen."

Boston ist Gastgeber von Spiel 3, das für Samstag angesetzt ist.

