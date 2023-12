Marcus Ericsson gewinnt Indianapolis 500 nach Neustart und Sprint ins Ziel

Ericsson hatte 5 Runden vor Schluss 3 Sekunden Vorsprung und war auf dem besten Weg zum Sieg, als Jimmie Johnson in die Mauer krachte und eine rote Flagge auslöste, die das Rennen vorübergehend stoppte und einen Endspurt einleitete.

Beim Neustart wehrte Ericsson einen angreifenden Pato O'Ward ab und gewann das Rennen zum ersten Mal in seiner Karriere.

In einem Interview nach dem Rennen sagte Ericsson, dass er sich für den Restart neu konzentrieren musste, aber er wusste, dass er die Zielflagge noch erreichen konnte.

"Ich musste alles tun, um sie hinter mir zu halten", sagte er. "Ich kann es nicht glauben, ich bin so glücklich."

Ericsson ging nach einem katastrophalen Fehler des Neuseeländers Scott Dixon gegen Ende des Rennens in Führung.

Dixon, der von der Pole-Position aus gestartet war, sah mit dem stärksten Auto auf dem Indianapolis Motor Speedway wie der sichere Sieger aus, bis ihn ein Geschwindigkeitsverstoß bei seinem letzten Boxenstopp aus der Position des Siegers verdrängte. Nachdem er am Sonntag 95 der 200 Runden angeführt hatte, kann sich Dixon damit trösten, dass er nun in der Geschichte des Indy 500 der führende Rundenfahrer aller Zeiten ist und Al Unser überholt hat.

Ericsson, der von 2015 bis 2018 in der Formel 1 fuhr, bevor er zu IndyCar wechselte, ist nach Kenny Bräck im Jahr 1999 der zweite Schwede, der das Indy 500 gewinnen konnte.

Er wurde von sieben anderen ehemaligen Siegern im Feld herausgefordert, darunter der viermalige Sieger Helio Castroneves, der auf Platz 7 landete.

Benannt nach den 500 Meilen, die das Feld zurücklegt, ist "The Greatest Spectacle in Racing" das Flaggschiff der IndyCar Series und wurde erstmals 1911 ausgetragen. Schauplatz des Rennens ist der Indianapolis Motor Speedway - ein 2,5 Meilen langes Oval, das so groß ist, dass es einen 18-Loch-Golfplatz umschließt, und mit 257 325 Sitzplätzen das größte Fassungsvermögen aller Sportstätten der Welt hat.

In diesem Jahr kehrten all diese Zuschauer zurück, nachdem die Covid-19-Pandemie das Rennen im letzten Jahr auf eine reduzierte Anzahl von Zuschauern beschränkt hatte und alle Fans im Jahr 2020 nicht teilnehmen konnten.

Das Indy 500 war die zweite Etappe eines dreiteiligen Tages der Rennsportelite am Sonntag, nach dem Großen Preis von Monaco der Formel 1 und vor dem Coca-Cola 600 der NASCAR in Charlotte, North Carolina.

Issy Ronald von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com