Maradona-Gedenkflugzeug in Argentinien enthüllt

Der Tango D10S - ein 12-sitziges Flugzeug, das von einem argentinischen Fintech-Unternehmen finanziert wird - ist als fliegendes Museum zu Ehren des ehemaligen Weltmeisters konzipiert, der im November 2020 an einem Herzinfarkt starb.

Auf dem Rumpf ist ein Bild von Maradona zu sehen, wie er die WM-Trophäe küsst, während sein Gesicht auch auf dem Heck zu sehen ist.

Auf den Flügeln sind seine beiden Tore aus dem 2:1-Sieg Argentiniens gegen England im WM-Viertelfinale 1986 abgebildet: das Tor "Hand Gottes" auf dem linken Flügel und das Siegtor, das weithin als das größte aller Zeiten gilt, auf dem rechten Flügel.

"Ich bin verrückt nach Maradona und gehöre zu den Menschen, die sich vor dem Einschlafen immer noch Videos von Diego ansehen", sagte Gaston Kolker, CEO des Fintech-Unternehmens Give and Get, gegenüber Reuters.

"Dies ist die erste Weltmeisterschaft ohne Maradona und vielleicht die letzte mit (Lionel) Messi. Ich sagte: Ich will Diegos Flugzeug machen, ich will Diegos Flugzeug machen. Und so haben wir Tango D10S auf den Markt gebracht.

"Als Maradonas Mannschaftskameraden, die Weltmeister von 1986, es sahen, waren sie erstaunt, sie waren wie hypnotisiert von dem Flugzeug", sagte Kolker bei der Enthüllung mit anderen Mitgliedern der damaligen Weltmeistermannschaft.

Geplant ist, das Flugzeug durch Argentinien zu fliegen und schließlich zur Weltmeisterschaft im November nach Katar zu bringen.

Die Fans können an Bord des Flugzeugs gehen und im Cockpit eine Nachricht für Maradona hinterlassen, mit dem verstorbenen Spieler durch künstliche Intelligenz "interagieren" und Erinnerungsstücke von ihm und anderen Spielern der Mannschaft von 1986 sehen.

Das Flugzeug kann auch privat gemietet werden, bevor es für wohltätige Zwecke versteigert wird.

"Wir können diese Verrücktheit und die damit verbundene Liebe nicht glauben oder verstehen", sagte Maradonas Tochter Dalma. "Wie weit werden die Fans gehen? So weit wie ein Flugzeug."

