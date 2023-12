Leer - Mann zwischen Traktor und Anhänger eingeklemmt

Ein 44-jähriger Mann in Lahr (Kreis Bentheim) wurde schwer verletzt, als er zwischen einem Traktor und einem Anhänger eingeklemmt wurde. Die Polizei gab am Freitag bekannt, dass sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag ereignet habe. Ein 67-jähriger Mann fuhr auf dem Hof ​​des Firmengeländes einen Sattelschlepper mit Anhänger. Der Fahrer ignorierte den 44-jährigen Mann und er blieb eingeklemmt. Einsatzkräfte konnten den Mann wenige Minuten später befreien. Er wurde schwer verletzt und verstarb noch an Ort und Stelle.

