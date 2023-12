Mann wegen Hassverbrechen angeklagt, weil er 2 Teenager-Mädchen im Grand Central Terminal in NYC erstochen hat

Die Jugendlichen, 14 und 16 Jahre alt, wurden am Montag gegen 11:25 Uhr im Speisesaal des Grand Central angegriffen. Sie wurden mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Bellevue Hospital gebracht, wie ein Sprecher der Metropolitan Transportation Authority mitteilte.

Polizeibeamte der MTA reagierten auf den Angriff und verhafteten den Verdächtigen. Der Mann wurde bereits mindestens ein Dutzend Mal verhaftet, zuletzt im November wegen kriminellen Waffenbesitzes, weil er ein Messer bei sich trug, so eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden.

Esteban Esono-Asue, der sich auch Steven Hutcherson nennt, wurde am Dienstag wegen zweifachen versuchten Mordes aus Hass, zweifacher Körperverletzung aus Hass, zweifacher versuchter Körperverletzung aus Hass und zweifacher Gefährdung des Wohlergehens eines Kindes angeklagt, heißt es in der Klage.

Der Vorfall begann im Speiseraum des Bahnhofs, als der Mann sich einer Angestellten näherte und, nachdem er aufgefordert worden war, den Raum zu verlassen, im Wesentlichen sagte: "Ich werde gehen, ich will nicht, dass der weiße Mann Sie angreift", heißt es in der Beschwerde.

Eine zweite Angestellte sagte, sie wolle dem Mann einen Platz geben, und er sagte im Wesentlichen: "Ich will nicht bei den Schwarzen sitzen. Ich möchte bei den Crackern sitzen", heißt es in der Beschwerde.

Kurz nachdem er sich hingesetzt und Wasser bekommen hatte, ging der Mann zu einem Tisch hinüber, an dem eine "Familie von Personen saß, die anscheinend weiß waren", heißt es in der Beschwerde. Er zückte ein Messer und stach dem 16-Jährigen in den Rücken, und als die Familie versuchte, wegzukommen, stach er dem 14-Jährigen ins Bein, heißt es in der Klage.

Der Teenager, der in den Rücken gestochen wurde, erlitt einen Lungenkollaps, während das jüngere Mädchen eine Stichwunde im Oberschenkel hatte, heißt es in der Beschwerde. Bei den Teenagern handelt es sich um Schwestern, die zu Besuch aus Südamerika waren, wie die CNN-Tochter WABC berichtete.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Manhattan wurde der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan sagte, er werde von einem Anwalt der Legal Aid Society vertreten, die eine Stellungnahme ablehnte.

In den letzten Jahren gab es mehrere aufsehenerregende Angriffe auf Bahnhöfe und U-Bahnen in New York City. Im vergangenen Jahr verstärkte Bürgermeister Eric Adams die Polizeipatrouillen im Untergrund, um die Kriminalität in der U-Bahn zu bekämpfen und die Ängste vor dem Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln abzubauen.

"Jedes Mal, wenn es an diesen prominenten Orten zu Zwischenfällen kommt, vermittelt das den Menschen das Gefühl, dass sie sich nicht sicher fühlen", sagte Adams auf einer Pressekonferenz am Dienstag über die Messerstecherei. "Und deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir so schnell wie möglich die Verhaftung vornehmen und dafür sorgen, dass wir diese Wiederholungstäter von unseren Straßen bekommen."

Ein Sprecher der MTA-Polizeibehörde bezeichnete die Messerstecherei als "seltenes Vorkommnis" in Grand Central.

Mark Morales von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com