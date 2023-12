Mann stirbt nach "Haibegegnung" auf Hawaii

Die Polizei wurde gegen 11:19 Uhr Ortszeit zu einem Strandabschnitt am Hana Highway in Paia gerufen. Die Beamten setzten einen Jet-Ski ein, um einen 39-jährigen Mann an Land zu bringen, der bei der "Haibegegnung" verletzt worden war, so die Polizei von Maui in einer Pressemitteilung.

Nachdem sie den Mann ans Ufer gebracht hatten, führten die Ersthelfer "lebensrettende Maßnahmen" durch, bis die Sanitäter eintrafen, um ihn in das Maui Memorial Medical Center zu transportieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Mann starb später an seinen Verletzungen, so die Polizei. Die Behörden gaben an, dass sie seine Identität für 24 Stunden geheim halten, um seiner Familie die Möglichkeit zu geben, ihre Verwandten und Freunde zu benachrichtigen".

Nach Angaben der Abteilung für Wasserressourcen, die zum hawaiianischen Ministerium für Land und natürliche Ressourcen gehört, haben Forscher festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit von Haibissen in Hawaii von Oktober bis Dezember höher ist.

Hai-Angriffe, insbesondere tödliche, sind selten: Im Durchschnitt töten Haie fünf Menschen pro Jahr bei unprovozierten Angriffen, wie CNN bereits berichtete. Die Wahrscheinlichkeit, von einem der fleischfressenden Fische tödlich angegriffen zu werden, liegt nach Angaben des International Shark Attack File bei weniger als 1 zu 4 Millionen. Experten führen viele Haibisse auf Verwechslungen zurück, insbesondere in Gewässern mit schlechter Sicht.

Den Aufzeichnungen zufolge wurde die letzte tödliche Haibegegnung auf Hawaii am 8. Dezember 2022 verzeichnet, als ein Schnorchler vor Maui getötet wurde.

Zoe Sottile von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com