Ein Rentnerehepaar wurde beim Überqueren der Bundesstraße 201 im Kreis Schleswig-Flensburg von einem Auto angefahren. Der 79-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Freitag mit. Seine 76-jährige Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus in Schleswig gebracht. Die Hintergründe des Unfalls vom Donnerstag sind unklar, die Staatsanwaltschaft hat Sachverständige mit der Aufklärung des Sachverhalts beauftragt.

