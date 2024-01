Mann aus Minnesota wegen Diebstahls von Rubinpantoffeln aus "Der Zauberer von Oz" angeklagt

Am Dienstag erhob ein Bundesgericht Anklage gegen Terry Jon Martin wegen Diebstahls eines bedeutenden Kunstwerks, weil er angeblich "ein Objekt des kulturellen Erbes aus der Obhut, dem Gewahrsam oder der Kontrolle eines Museums" gestohlen haben soll, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die beim US-Bezirksgericht von Minnesota eingereicht wurden. Die Pantoffeln hatten einen Wert von mindestens 100.000 Dollar, so die Gerichtsdokumente.

CNN hat Martin um eine Stellungnahme gebeten. Es ist unklar, ob er derzeit einen Anwalt hat.

Im August 2005 brach ein Dieb in das Judy Garland Museum in Grand Rapids, Minnesota, ein, zerschlug eine Glasvitrine und stahl die Pantoffeln. Die Ermittler sagten, sie hätten keine Beweise, abgesehen von einer einzelnen Paillette, die von einem der Pantoffeln abgefallen war.

Ein Durchbruch in diesem Fall wurde 13 Jahre später erzielt, als die Beamten die Hausschuhe bei einer verdeckten Operation in Minneapolis wiederfanden. Damals wurden keine Verdächtigen in Gewahrsam genommen.

Bevor sie gestohlen wurden, waren die Hausschuhe für 1 Million Dollar versichert, aber eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft des Bezirks North Dakota schätzt ihren aktuellen Wert auf 3,5 Millionen Dollar.

Die roten Pantoffeln, die als eines der bekanntesten Erinnerungsstücke der amerikanischen Filmgeschichte gelten, wurden Dorothy im Film von Glinda, der guten Hexe, geschenkt. Sie wurden von Gilbert Adrian, dem Chefdesigner von MGM, entworfen, der ein Paar Pumps rot färbte und mit Pailletten überzog.

Es ist nicht bekannt, wie viele Paar Rubinpantoffeln Garland während der Dreharbeiten trug, aber die gestohlenen Schuhe gehören zu den vier verbliebenen, von denen bekannt ist, dass sie überlebt haben.

Ein Paar wurde im Jahr 2000 für 666.000 Dollar versteigert, ein anderes wurde kürzlich im neu eröffneten Academy Museum of Motion Pictures in LA ausgestellt. Gegenüber CNN sagte die Kuratorin der Museumssammlung, Nathalie Morris, letztes Jahr, dass das Paar mit der Nummer sieben gekennzeichnet sei, was bedeutet, dass es einst mindestens sieben Paare gab.

Die Konservatoren des National Museum of American History verbrachten inzwischen mehr als ein Jahr damit, herauszufinden, wie man verhindern kann, dass die Pailletten auf dem Paar - das aus verschiedenen Schuhen besteht, die laut Etikett mit "#1 Judy Garland" und "#6 Judy Garland" gekennzeichnet sind - ihren Glanz verlieren.

Andy Rose und Kara Devlin von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

