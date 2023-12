Manchester United vs. Everton: Cristiano Ronaldo sitzt auf der Ersatzbank, Andros Townsend holt ein Unentschieden

Mitte der Woche erzielte Ronaldo in der 95. Minute ein dramatisches Tor zum 2:1-Sieg gegen Villarreal in der Champions League, doch am Samstag konnte er das Spiel nicht zu Gunsten von United drehen.

Anthony Martial brachte United mit einem wuchtigen Schuss kurz vor der Pause in Führung, doch Everton verdiente sich das Unentschieden redlich.

Ronaldo wurde kurz vor der Pause eingewechselt, doch nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung musste er mit ansehen, wie Everton nach einem Konter über Demarai Gray und Abdoulaye Doucouré den Ausgleich durch Andros Townsend erzielte, der an David de Gea vorbeischoss.

Nach einem Eckball hätte Everton sogar alle drei Punkte einfahren können, doch das Tor von Yerry Mina wurde nach einer VAR-Kontrolle wegen Abseits nicht anerkannt.

Siuuuu'-Jubel

Nach seinem fünften Tor in neun Spielen für Everton feierte Townsend, indem er Ronaldos Markenzeichen, den "Siuuuu"-Jubel, nachahmte.

"Das ist keine Nachahmung, sondern nur ein Zeichen des Respekts gegenüber einem Mann, der meine Karriere beeinflusst hat", sagte Townsend gegenüber BT Sport.

"Ich habe viele Stunden auf dem Trainingsplatz und im Videoraum verbracht und versucht, seine Freistöße, seine Sprünge und die Art und Weise, wie er sich dem Fußball verschrieben hat, zu analysieren.

"Es war also keine Nachahmung, sondern ein Zeichen des Respekts gegenüber einem meiner Idole. Wahrscheinlich bin ich dem Jubel nicht gerecht geworden und habe ihn nicht richtig ausgeführt."

Das Unentschieden bedeutet, dass die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer nur zwei ihrer letzten sechs Spiele in allen Wettbewerben gewinnen konnte.

"Wir haben gut angefangen und ein fantastisches Tor geschossen. In der zweiten Halbzeit fehlte uns die Durchschlagskraft, um ein zweites Tor zu erzielen. Nach einer Ecke kassieren wir fünf Sekunden später ein Gegentor, das ist zu viel", sagte Solskjaer gegenüber BT Sport.

"Wir hatten genug Spieler hinter dem Ball, aber wir haben die Dinge nicht in den Griff bekommen. Wir haben uns nicht gut genug umgruppiert und reorganisiert."

Bei Everton fehlten einige Schlüsselspieler verletzungsbedingt - vor allem die Stürmer Richarlison und Dominic Cavert-Lewin - und der Trainer des Klubs von der Merseyside, Rafa Benitez, sagte, das Unentschieden habe sich "mental wie ein Sieg" angefühlt.

"Hierher zu kommen und so zu spielen, wie wir es getan haben, war wirklich knapp", sagte Benitez gegenüber BT Sport. "Man muss wirklich stolz auf die Spieler sein.

"Wir haben es gut gemacht, es ist schade, dass wir ein Tor kassiert haben, denn wir haben wirklich hart gearbeitet. In der zweiten Halbzeit haben wir gut reagiert und hatten Chancen, das Spiel zu gewinnen.

"Andros [Townsend] macht seine Sache gut, aber die Mannschaft hat gewonnen, nicht nur ein Spieler, der gut war, und er war fantastisch. Der Rest der Mannschaft hat hart gearbeitet und eine fantastische Leistung gezeigt.

