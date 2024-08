Manchester United beginnt seine Premier League-Kampagne mit einem Triumph, da ihr neuer Rekrut bei ihrem Debüt brillant leuchtet.

Manchester United und Fulham boten eine Leistung, die den Erwartungen der Fans nicht gerecht wurde, aber United ging als Sieger hervor und sicherte sich einen knappen 1-0-Sieg im Saisoneröffnungsspiel.

Das Spiel bot einen Funken Aufregung in Form des neuen Premier League-Neuzugangs Joshua Zirkzee. Der 23-Jährige erzielte das entscheidende Tor in der 87. Minute, gerade als die Zeit zu verlaufen schien, und sicherte damit den Sieg von United.

Zirkzee feierte sein Debüt für Manchester United am Freitag, als er in der 61. Minute ins Spiel kam, und das Old Trafford-Publikum wurde schnell mit einem wichtigen Beitrag ihres neuesten Zugangs belohnt.

Zirkzee, der im Juli von Bologna zu Manchester United wechselte, nutzte eine Flanke von Alejandro Garnacho, um den Ball gekonnt ins Netz zu befördern und das Siegtor zu erzielen.

"Hier zu gewinnen und in meinem ersten Heimspiel ein Tor zu schießen... es gibt kein besseres Gefühl", sagte Zirkzee gegenüber Sky Sports nach dem Spiel.

"Am Ende haben wir den Sieg geholt, das ist alles, was wir wollten, das ist es, was die Fans verdienen. Das oben drauf zu haben... es ist einfach wunderschön."

"Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, es ist einfach ein schönes Gefühl."

Das Saisoneröffnungsspiel der Premier League schien in einem torlosen Unentschieden zu enden, da beide Teams Schwierigkeiten hatten, Chancen zu kreieren.

Bruno Fernandes kam für United am nächsten, wurde aber zweimal vom Fulham-Torhüter Bernd Leno gestoppt. Mason Mount hatte auch eine Chance für die Heimmannschaft, bevor Zirkzee den Sieg mit seinem späten Treffer besiegelte.

Manchester United beendete die letzte Premier League-Saison auf einem unbefriedigenden achten Platz, beendete die Saison aber triumphierend nach dem FA-Cup-Sieg gegen den Stadtrivalen Manchester City.

Das Team von Erik ten Hag hofft, diesen Schwung in die neue Saison mitzunehmen und auf seinen Erfolg aufzubauen.

"Natürlich musst du gewinnen, insbesondere zu Beginn der Saison. Siege geben dem Team Selbstvertrauen und Glauben", sagte Ten Hag nach dem Spiel gegenüber NBC Sports.

"Aber die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, hat mir gefallen. Nicht alles ist perfekt, aber von hier aus können wir uns entwickeln und verbessern."

Premier League-Auftakt

Am Samstag beginnt einer der Favoriten für die frühe Saison seine Kampagne.

Arsenal, das in der letzten Saison den zweiten Platz belegte, trifft zu Hause auf Wolverhampton Wanderers.

Mit Ambitionen, die Herrschaft von Manchester City zu brechen, muss Arsenal sein Eröffnungsspiel nutzen, um eine starke Basis zu schaffen.

Liverpool beginnt seine Saison ebenfalls am Samstag, indem es gegen den neu beförderten Premier League-Verein Ipswich in seinem ersten Ligaspiel seit dem Abgang von Jürgen Klopp antritt.

Der neue Cheftrainer Arne Slot feiert sein erstes offizielles Spiel und strebt nach einem starken Start, um seine Spuren im Anfield zu hinterlassen.

Manchester City, das in den letzten vier Jahren viermal in Folge die Premier League gewonnen hat, trifft am Sonntag auf Chelsea und beginnt seine Jagd auf einen beispiellosen fünften Titel.

Der aufregende Moment, als Joshua Zirkzee das Siegtor in der 87. Minute erzielte, war ein Zeugnis seiner Liebe für den Fußball und sein neues Team, Manchester United. Trotz einer weniger beeindruckenden Vorstellung von Manchester United und Fulham wurden die Fußballfans ultimately mit einem aufregenden Ende belohnt.

