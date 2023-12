Manchester City erreicht nach einem Sieg über Paris Saint-Germain erstmals das Finale der Champions League

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain dominierte City auch das Rückspiel am Dienstag, und Riyad Mahrez sorgte mit einem Doppelpack für den 4:1-Gesamtsieg im Halbfinale.

Die Premier-League-Mannschaft, die von reichen Eigentümern unterstützt wird, hat den prestigeträchtigsten Wettbewerb des europäischen Fußballs seit Jahren im Visier und war noch nie so nah dran, den Titel zu gewinnen.

Unter dem früheren Trainer Manuel Pellegrini erreichte City das Halbfinale, doch seit Guardiola 2016 das Ruder übernommen hat, kam der Klub nicht über das Viertelfinale hinaus.

Während sich der europäische Erfolg als schwer fassbar erwiesen hat, konnte Guardiola im eigenen Land viele Erfolge feiern - er gewann zwei Titel in der Premier League -, aber dies ist der Wettbewerb, auf den jeder, der mit dem Verein in Verbindung steht, ein Auge geworfen hat.

"Was wir in den letzten vier Jahren geleistet haben, war unglaublich", sagte Guardiola nach dem Spiel. "Die Champions League ist der härteste Wettbewerb, und das Finale zu erreichen, war das Schwerste, was wir erreichen konnten.

"Wir haben es verdient, dort zu sein, nach allem, was wir in den letzten vier oder fünf Jahren im Verein geleistet haben."

Geld spricht

Die Abu Dhabi United Group (ADUG) kaufte City im Jahr 2008.

Die private Investmentgesellschaft, die sich im Besitz von Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan befindet, gab bis 2019 2,3 Milliarden Dollar aus.

"Ich möchte mich bei den ehemaligen Spielern bedanken, die uns auf ein anderes Niveau gebracht haben - Joe Hart, Vincent Kompany und David Silva. Sie haben dazu beigetragen, uns auf ein anderes Niveau zu bringen", sagte Guardiola, der als Trainer seit 2011 nicht mehr die Champions League gewonnen hat.

Guardiola verließ Barca im Jahr 2012, doch in seinen drei Jahren bei Bayern München und seinen ersten vier Spielzeiten bei City gelang es ihm nicht, den Code zu knacken und das Finale zu erreichen.

"Ich möchte auch dem Eigentümer, dem Präsidenten und den Mitarbeitern des Klubs danken", fügte Guardiola hinzu. "In diesem Klub geht es um all die Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, um die Mitarbeiter auf dem Platz, die in der Halbzeitpause arbeiten, es geht nicht nur um Geld. Wenn Sie das glauben wollen, dann liegen Sie falsch.

Die Fans bereiteten der Mannschaft einen stürmischen Empfang, als der Mannschaftsbus am Dienstagabend am Etihad-Stadion vorfuhr, und die Spieler reagierten entsprechend.

Die Jubelszenen nach dem Schlusspfiff zeigten, wie viel der Sieg für City bedeutete, wobei Verteidiger Oleksandr Zinchenko auf dem Spielfeld in Tränen ausbrach.

Die Feierlichkeiten setzten sich in der Umkleidekabine fort, und Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Mitarbeiter und Spieler singen und tanzen.

PSG zieht den Kürzeren

PSG hat derweil auf seinem Weg zum ersten Champions-League-Titel erneut eine Niederlage einstecken müssen.

Wie City haben auch die Besitzer von PSG viel Geld in die Hand genommen, um sich den Titel zu sichern, doch der letztjährige Vizemeister konnte seine Emotionen nicht unter Kontrolle halten und beendete das Spiel am Dienstag wie schon im Hinspiel mit zehn Mann.

In der zweiten Halbzeit wurde Angel Di Maria nach einem Tritt gegen Fernandinho des Feldes verwiesen, und Verteidiger Presnel Kimpembe hatte Glück, dass er nach einem heftigen Tackling gegen Gabriel Jesus nur mit einer gelben Karte davonkam.

Die Gäste mussten mit Starstürmer Kylian Mbappe auf der Bank beginnen, nachdem sich der Franzose eine Wadenverletzung zugezogen hatte, doch Trainer Mauricio Pochettino wollte dies nicht als Ausrede gelten lassen.

"Das kann keine Ausrede sein, wir sind ein Team", sagte Pochettino nach dem Spiel. "Natürlich ist es unglücklich, dass er nicht bereit war, der Mannschaft zu helfen, aber das ist keine Ausrede.

"Wir können diese Ausrede nicht benutzen, weil die Leistung der Mannschaft gut war.

"Ich muss Manchester City gratulieren, denn sie haben eine fantastische Saison hinter sich. Nach sechs oder sieben Saisons Arbeit ist Pep gut dabei. Gleichzeitig sind wir stolz auf unsere Spieler und unser Team.

City wird im Finale, das am 29. Mai in Istanbul (Türkei) stattfindet, entweder auf Real Madrid oder Chelsea treffen.

