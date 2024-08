- Mainzer Sportdirektor Bungert findet es schwierig, die Figur von "Brajan 2.0" zu finden

Neuer Mainz-Trainer Niko Bungert hielt sich bedeckt, was potenzielle neue Gesichter im Bundesliga-Kader betrifft. Der 37-Jährige schwieg sich aus und äußerte sich nach dem spannenden 3:1-Sieg von Mainz 05 gegen den unterklassigen SV Wehen Wiesbaden in der ersten Runde des DFB-Pokals am Freitagabend zu diesem Thema.

"Die letzten beiden Wochen des Transferfensters können sehr aufregend sein, da kann sich viel ändern", sagte Bungert. "Momentan haben wir keine abgeschlossenen Deals mit potenziellen Spielern."

Bungert: "Das werden wir intern abwägen"

Mainz sorgte am Mittwoch für Schlagzeilen, als der Verkauf des vielversprechenden Talents Brajan Gruda an den englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion bekannt gegeben wurde. Der Klub soll für den Transfer stolze 30 Millionen Euro eingestrichen haben.

Einen "Brajan 2.0" zu finden, sei keine leichte Aufgabe, gab Bungert zu, betonte aber, dass der Verein alles tun werde, um die Lücke so schnell wie möglich zu schließen. "Es gibt verschiedene Arten von Spielern da draußen, und wir werden intern darüber diskutieren, welche Option die vernünftigste ist."

Bungert betonte, dass trotz der Aufregung der letzten Wochen des Transferfensters derzeit noch keine neuen Spieler verpflichtet wurden. Beim Versuch, Brajan Gruda zu ersetzen, sagte Bungert: "Wir erkunden verschiedene Optionen auf dem Fußballmarkt, um einen geeigneten Ersatz zu finden."

Lesen Sie auch: