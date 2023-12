Highlights der Geschichte

Mahindra hofft, mit Erfolgen auf der Rennstrecke eine Revolution der Elektroautos auszulösen

Mahindra Racing gilt als Schlüssel zum wachsenden Absatz von Elektrofahrzeugen in Indien

D'Ambrosio: "Wir sind ein großes Unternehmen mit dem Herzen eines kleinen Teams".

Mahindra zielt auf elektrische Supersportwagen, Tuktuks, Busse und Motorroller

Mahindra Racing steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber es besteht die Hoffnung, dass das Unternehmen in Zukunft einen ähnlichen Einfluss haben kann.

Das Team, das von Anfang an in der Formel E dabei war, führt sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung, obwohl der CEO des Teams, Dilbagh Gill, das Gerede vom Titelgewinn herunterspielen möchte.

"Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon Meisterschaftsanwärter sind", sagte er gegenüber CNN.

Der derzeitige Tabellenführer Jerome D'Ambrosio gibt sich keinen Illusionen hin, dass er nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe ist.

Das Team gehört Mahindra & Mahindra, dem einzigen großen Elektroautohersteller in Indien, der durch das Versprechen der indischen Regierung, eines der am stärksten verschmutzten Länder der Welt mit einem ehrgeizigen Plan zu sanieren, bis 2030 nur noch Elektroautos zu verkaufen, Auftrieb erhalten hat.

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge befinden sichsieben der zehn Städte mit der schlimmsten Luftverschmutzungin Indien , und Gurugram, ein Vorort der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, ist nach Angaben von Greenpeace und AirVisual die am stärksten verschmutzte Stadt der Welt.

D'Ambrosio, der das zweite Rennen des Kalenders in Marokko gewonnen hat, sagte: "Wir sind wie ein großes Unternehmen mit der Seele eines kleinen Teams, und das kann der Schlüssel zum Erfolg dieses Teams sein.

"Es stimmt, wir sind Teil eines größeren Ganzen und einer Gruppe von Unternehmen, und jeder von uns hat seine eigene Rolle zu spielen. Meine Aufgabe ist es, das Auto zu fahren, und als Rennfahrer muss man um den Sieg kämpfen. Alles andere ist nicht genug, aber wir müssen nach dem Sieg streben, auch wenn wir gegen große Namen und große Teams antreten."

Mahindras Supercar

Die Formel-E-Saison 2018/19

Mahindra verkauft seit den späten 1940er Jahren Autos, produzierte aber 2013 sein erstes Elektromodell, nachdem es den Pionier unter den Elektroautoherstellern, Reva, übernommen hatte. Mahindra plant, seine Produktion von Elektroautos bis 2020 um 5.000 pro Jahr auf 60.000 zu erhöhen.

Wie Gill erklärt, will die Marke mit ihrer Elektro-Revolution aber nicht nur typische Straßenfahrzeuge produzieren.

Auf dem Genfer Automobilsalon wurde der Elektro-Supersportwagen Battista vorgestellt, und auch andere Fahrzeuge sind im Visier.

Gill erklärte: "Elektrofahrzeuge stecken noch in den Kinderschuhen, und Indien ist ein großer Markt, einer der größten der Welt. Wir wissen um die Effizienz von Elektrofahrzeugen und Nutzfahrzeugen.

"Okay, es mag nicht sexy sein, aber wir sehen uns die gesamte Elektrofahrzeugindustrie an, von den Lastwagen, die in die Städte ein- und ausfahren und Umweltprobleme verursachen, bis hin zu Bussen und Tuktuks."

Mit dem Kauf des amerikanischen Unternehmens GenZe ist Mahindra in den Bereich der Elektrofahrräder und -roller eingestiegen und hat bereits zugesagt, dass bis 2020 25 % seiner gesamten Fahrzeugflotte elektrisch betrieben werden sollen.

Das Unternehmen ist jedoch davon überzeugt, dass die Formel E dazu beitragen kann, die Botschaft vom grünen Strom zu verbreiten. Die Rennserie erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit, und es wird vermutet, dass sie aufgrund ihrer Relevanz für die sich wandelnde Automobilindustrie eines Tages der Formel 1 den Rang ablaufen könnte.

Gill räumt ein, dass die Formel E als "Marketingplattform fungiert, die die Marke in neue Märkte bringt", aber auch, wie übertragbar die Technologie von D'Ambrosios Auto auf ein Straßenauto ist.

Viel mehr als die Formel 1

Gill schätzt, dass der Technologietransfer von einem F1-Auto auf ein Straßenauto etwa fünf Jahre dauert. Bei der Formel E dauert der Technologietransfer etwa 18 Monate.

Die Schritte, die das Team gemacht hat, sind gewaltig - eine Verbesserung der Effizienz um 1 % in ihrer dritten Saison auf der Rennstrecke allein durch Softwareverbesserungen, was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass die Effizienzrate bereits 93 % betrug.

"Die Technik eines Rennwagens lässt sich auch auf ein Straßenauto übertragen", erklärte er. "Wir bringen das viel mehr in ein Straßenauto als in die Formel 1."

Es findet ein regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen dem Rennteam, insbesondere dem technischen Direktor Lewis Butler, und der Marke Mahindra in Indien statt. Die verschiedenen Geschäftsbereiche von Mahindra reisen von Indien zum britischen Hauptsitz des Rennteams, um Informationen auszutauschen.

D'Ambrosio ist in seinem ersten Jahr bei Mahindra Racing, aber in seiner insgesamt fünften Saison in der Rennserie seit deren Gründung.

Über die Art und Weise, wie sie sich entwickelt hat, sagte er: "Die Formel E hat sich in fünf Jahren von nichts zu dem hier entwickelt. Ich bin überrascht. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass Sie jetzt hier sind, hätte ich widersprochen.

"Im Motorsport muss man relevant sein, um akzeptiert zu werden, um in 30, 40 oder 50 Jahren noch Sinn zu machen. Und das tun wir mit dem, was in der Industrie und bei den Elektrofahrzeugen passiert. Wir entwickeln Elektrofahrzeuge, und vielleicht werden in 20 Jahren alle Fahrzeuge elektrisch sein. Warum sollte man dann noch Geld für Rennwagen ausgeben?

"Ich liebe die Technologie und die Übertragung auf Straßenfahrzeuge - es ist wirklich erstaunlich. Teil dieses technischen Transfers zu sein und an der Spitze zu stehen, ist ziemlich aufregend. Alles, was wir tun, dient dazu, uns für morgen anzupassen und weiterzuentwickeln.

"Für mich ist die Formel E die Zukunft. Ich liebe sie. Ich würde nirgendwo anders sein wollen. Ich liebe die Botschaft und das Konzept. Da gehört die Zukunft hin."

