Mädchen vor 30 Jahren ermordet – Fall geht vor Gericht

Der Fall des Mordes an einem Mädchen im Jahr 1993 in Unterfranken liegt nun vor Gericht. Wie der Sprecher am Freitag mitteilte, handelte es sich dabei um eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Bamberg. Vor zwei Jahren hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg einen Mann in dem Fall wegen Mordes...