Macron verteidigt strengere Einwanderungsgesetze

Das französische Parlament verabschiedet ein neues Einwanderungsgesetz. Die Regelung war so starr, dass die rechtspopulistische Fraktion National Alliance einstimmig zustimmte. Präsident Macron hält neue Regelungen für notwendig – auch wenn er nicht alles unterstützt, was jetzt beschlossen wird.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat das vom Parlament verabschiedete Einwanderungsgesetz gegen Kritik auch aus seinen eigenen Reihen verteidigt. Macron sagte im Fernsehsender France 5, der Zweck dieses Gesetzes bestehe offensichtlich darin, die irreguläre Einwanderung von Einwanderern nach Frankreich zu verhindern und so eine Überlastung des Sozialsystems zu verhindern. Gleichzeitig sollen auch Einwanderer geschützt werden, die bisher ohne Aufenthaltsdokumente gearbeitet haben . Aufenthaltserlaubnis unter bestimmten Voraussetzungen.

Das umstrittene Gesetz wurde am späten Dienstag vom Parlament verabschiedet, seine Fassung wurde jedoch auf Druck konservativer Oppositionsrepublikaner deutlich verschärft. Macron will das Gesetz dem Verfassungsrat vorlegen, da die Regierung Fragen zu bestimmten Punkten der Verfassung hat. Anschließend prüft der Ausschuss die Rechtmäßigkeit des Gesetzes. In manchen Fällen können Zugangsverbesserungen erforderlich sein, bevor ein Projekt wirksam werden kann.

Kritisiert wurde auch, dass der Gesetzentwurf das Parlament nur passieren konnte, weil die rechte Nationale Allianz das Projekt unterstützte, anstatt dagegen zu stimmen. Der Vorwurf lautet, die Regierung habe sich nicht klar von der Partei Marine Le Pens isoliert, sondern sei näher nach rechts gerückt. „Ich sage öffentlich, dass unsere Landsleute auf dieses Gesetz gewartet haben und wenn man will, dass die Nationalversammlung nicht mit eigenen Ideen an die Macht kommt, dann muss man sich mit der Frage der Stärkung der Partei befassen“, sagte Macron.

Aber der Präsident räumte ein, dass „es einige Dinge im Gesetz gibt, die mich nicht vor Freude springen lassen.“ Er hält es für „keine gute Idee“, dass Studierende aus Nicht-EU-Ländern im Falle einer Abschiebung eine Anzahlung leisten. Alles in allem ist das Gesetz hilfreich. „Das ist der Schutzschild, der uns fehlt“, sagte Macron.

Quelle: www.ntv.de