Lydia Ko wird gelobt, weil sie über ihre Periode spricht, nachdem sie einen Reporter mit einer ehrlichen Antwort überrascht hat

Während der letzten Runde der Palos Verdes Championship am Sonntag war Ko zu sehen, wie sie von ihrem Physiotherapeuten Chris Wicker wegen eines offensichtlich verspannten Rückens behandelt wurde.

Nachdem die Neuseeländerin ihre Runde beendet und mit einer 70er Runde den dritten Platz belegt hatte, wurde sie von Golf Channel Reporter Jerry Foltz über den Trainer und seine Behandlung befragt und ob es irgendwelche langfristigen Probleme gebe.

"Ich hoffe nicht", sagte Ko. "Es ist die Zeit des Monats.

"Ich weiß, dass die Damen, die zuschauen, wahrscheinlich sagen: 'Ja, ich habe dich erwischt.' Wenn das passiert, wird mein Rücken richtig eng, und ich bin ganz verdreht. Es ist nicht das erste Mal, dass Chris (Wicker) gesehen hat, wie ich mich verrenkt habe, aber es fühlte sich viel besser an, nachdem er gekommen war. Also, ja, das war's."

Die Antwort des 17-fachen LPGA-Tour-Siegers kam für Foltz überraschend. Er stotterte, als er nach einer angemessenen Antwort suchte, bevor er es schaffte zu sagen: "Danke."

Ko konnte die Unbeholfenheit weglachen und lächelte: "Ich weiß, dass du um Worte verlegen bist, Jerry. Das ist Ehrlichkeit."

Am Montag bestätigte Foltz selbst seine Überraschung über Kos Antwort und antwortete auf einen Tweet mit einem Link zu einem Artikel von Golf Central mit dem Titel "'Honesty it is': Lydia Ko lässt Interviewer mit Antwort sprachlos zurück" mit drei einfachen Worten: "Yes it did."

Kos Offenheit über ihre Periode, ein Thema, das im Frauensport oft als Tabu gilt, brachte ihr in den sozialen Medien viel Lob ein.

Marama Davidson, die Co-Vorsitzende der neuseeländischen Grünen, schrieb auf Twitter , dass Regelschmerzen "definitiv nicht genug anerkannt werden".

Die ESPN-Journalistin Zenia D'cunha sagte: "Wir sollten es normal machen, dass Frauen im Sport so über ihre Periode sprechen. Es ist keine Ausrede oder Peinlichkeit, es ist einfach eine Körperfunktion."

