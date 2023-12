Luka Doncic schreibt Geschichte: Mavericks erzwingen Spiel 7 gegen Suns; Heat eliminieren 76ers

Luka Doncic, der zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere ein Ausscheidungsspiel bestreiten musste, überzeugte mit 33 Punkten, 11 Rebounds und acht Assists und brachte die Mavs am Sonntag in Phoenix in ein entscheidendes Spiel zurück.

In einer zunehmend hitzigen Serie - insbesondere zwischen den beiden jungen Stars der beiden Teams, Devin Booker von den Suns und Doncic - war es der slowenische Guard, der diese Energie zu nutzen schien, um sein Spiel zu verbessern.

Der 23-Jährige traf 11:26 aus dem Feld, davon 2:8 aus der Distanz und 9:14 von der Freiwurflinie, und zeigte damit eine dominante Leistung.

Mavericks-Cheftrainer Jason Kidd lobte Doncics Fähigkeit, im Angesicht des Ausscheidens aus den Playoffs unbeirrt zu bleiben.

"Ich weiß nicht, ob er so gespielt hat, als ob er etwas anderes machen wollte", sagte Kidd gegenüber den Medien. "Ich glaube, er genießt den Moment.

"Ihr habt ihn schon etwas länger als ich aus der Nähe gesehen. Er hat keine Angst vor der Bühne. Ich glaube, ihr nennt es das erste Mal, dass er ein Ausscheidungsspiel gewinnt. Er wird noch lange, lange Zeit in dieser Situation sein."

Auch für Doncic war es ein historischer Abend, denn er wurde zu einem der schnellsten Spieler in der Geschichte der NBA, der 700 Playoff-Punkte erzielte.

Doncic benötigte 22 Spiele, um diesen Meilenstein zu erreichen, womit er zu den fünf Spielern gehört, die dieses Kunststück am schnellsten schafften.

George Mikan schaffte es in 23 Spielen, Doncic liegt mit Bob McAdoo gleichauf (22 Spiele), und nur die Hall of Famers Wilt Chamberlain und Michael Jordan haben es mit 20 Spielen schneller geschafft.

Deandre Ayton führte die Scoringliste der Suns mit 21 Punkten und 11 Rebounds an, während Booker 19 Punkte beisteuerte.

Mit dem Sieg der Mavericks am Donnerstagabend setzt sich der Trend fort, dass die Heimmannschaft in dieser Serie alle Spiele gewinnt, so dass die Suns gute Chancen haben, Spiel 7 vor heimischer Kulisse zu gewinnen und zum zweiten Mal in Folge ins Finale der Western Conference einzuziehen.

Die Hitze ist in Philly zu spüren

Auf der anderen Seite des Landes zogen die Miami Heat am Donnerstag in die Eastern Conference Finals ein und besiegten die Philadelphia 76ers in Spiel 6 mit 99:90.

Jimmy Butler war mit 32 Punkten und acht Rebounds der erfolgreichste Scorer der Heat, die damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 für sich entscheiden konnten.

Der Sieg war besonders schön für Butler, der in der Saison 2018/19 für die 76ers spielte. Nach dem Spiel hörte man Butler auf dem Weg in die Umkleidekabine sagen: "Tobias Harris ist besser als ich", eine Anspielung auf Philadelphias Entscheidung, Butler 2019 an die Heat zu verkaufen und stattdessen Harris mit einem riesigen Vertrag zu verpflichten.

Anschließend lobte er den Einfluss der Heat-Organisation auf sein Spiel insgesamt.

"Ich denke, das Vertrauen, das meine Teamkollegen und meine Trainer in mich setzen, ist sehr groß", sagte Butler. "Sie pushen mich da draußen und ich gehe einfach spielen. Ich versuche alles, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass wir gewinnen ... Sie vertrauen mir einfach alles an."

Die Heat treffen nun im Finale der Eastern Conference auf den Sieger der Serie zwischen den Milwaukee Bucks und den Boston Celtics.

Für die Sixers beginnt damit eine Offseason, in der sich vor allem die Frage stellt, ob sie James Harden eine Vertragsverlängerung anbieten sollen.

Harden wurde zu Beginn der Saison von den Brooklyn Nets gehandelt, doch seine Leistungen waren seit seiner Ankunft durchwachsen.

In einem Ausscheidungsspiel (Spiel 6) am Donnerstag hatte Harden gegen die starke Defensive der Heat zu kämpfen. Er erzielte nur 11 Punkte, traf nur zweimal und erzielte in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt.

Danach sagte der Center der 76ers, Joel Embiid, dass der Harden, den das Team bekommen hat, anders ist als der Harden, der noch vor ein paar Jahren der MVP war.

"Seit wir ihn haben, hat jeder den Houston James Harden erwartet", sagte Embiid den Medien. "Aber so ist er nicht mehr. Er ist eher ein Spielmacher. Ich denke, manchmal hätte er, wie wir alle, aggressiver sein können. Wir alle, ob es nun Tyrese (Maxey) oder Tobias (Harris) war oder Jungs, die von der Bank kamen.

"Und ich spreche nicht nur von der Offensive. Ich spreche von der Offensive und der Defensive als Ganzes. Ich glaube nicht, dass wir als Team defensiv gut waren. Sie haben eine Menge Dinge ausgenutzt, die wir defensiv versucht haben.

"Und in der Offensive waren einfach alle auf derselben Wellenlänge, denn wir hatten nur drei oder vier Monate Zeit, um zusammenzuarbeiten und zu versuchen, es herauszufinden. Vielleicht war es nicht viel Zeit ... Ich glaube nicht, dass wir unseren besten Basketball gespielt haben."

Embiid war voll des Lobes für seinen ehemaligen Teamkollegen Butler.

"Offensichtlich ist das mein Mann", sagte Embiid. "Das ist mein Bruder. Oh, Mann, das ist hart. Aber ich bin so stolz auf ihn. Er spielt im Moment auf einem unglaublichen Niveau. Er ist im Moment etwas ganz Besonderes. Ich bin stolz auf ihn, dass er auf diesem Niveau spielt und sie trägt und was er erreichen konnte.

"Sie haben die ganze Saison über Höhen und Tiefen erlebt. Ihnen haben Spieler gefehlt, sie waren nicht gesund, und sie haben trotzdem einen Weg gefunden, die Nummer eins im Osten zu sein, und sie haben es geschafft, das zu tun, was sie getan haben. Sie haben ein großartiges Team, insgesamt großartige Spieler. Und natürlich haben sie ein großartiges Coaching und eine großartige Offensive, daher gebührt ihnen ein großes Lob.

