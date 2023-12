Louie Barry: 17-Jähriger glänzt bei seinem Debüt im englischen Fußball mit einem Tor - und einem Lächeln

Der 17-Jährige gehörte zu einer jungen Mannschaft von Aston Villa - mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren -, die sich am Freitag in der dritten Runde des englischen FA-Cups gegen Liverpool geschlagen geben musste. Der FA-Cup, der 1871 gegründet wurde, ist der älteste nationale Verbandspokalwettbewerb.

Gegen eine starke Liverpooler Mannschaft, in der unter anderem Mo Salah und Sadio Mane spielten, war Villa gezwungen, eine Mannschaft aus jungen Spielern aufzustellen, nachdem der Verein Anfang der Woche von einem Covid-19-Ausbruch betroffen war. Die 11 Spieler, die für Villa in der Startelf standen, gaben alle ihr Debüt in der ersten Mannschaft.

"Wir haben in den letzten zwei Tagen ein beängstigendes Szenario erlebt, weil wir von 100 % negativ am 1. Januar auf 14 Fälle gestiegen sind", sagte Christian Purslow, Geschäftsführer von Villa, gegenüber BT Sport.

"Viele der Spieler heute Abend sind so jung, dass ihre Mütter und Väter sie im Villa Park abliefern werden".

Liverpool ging früh durch einen Kopfball von Mane in Führung, doch ein wunderschönes Solo-Tor von Barry sorgte dafür, dass Villa zur Halbzeit ausgleichen konnte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Mittelfeldspieler Thiago Alcantara für Liverpool eingewechselt, und mit seiner Einwechslung wendete sich das Blatt zu Gunsten der Gäste. Tore von Georginio Wijnaldum und Salah sowie ein weiterer Kopfball von Mane sicherten der Mannschaft von Jürgen Klopp den Sieg.

Aber es war Barrys Tor und seine Interviews nach dem Spiel, bei denen er verständlicherweise nicht aufhören konnte zu lächeln, die den Schwung und die Kraft der Leistung von Villa auf den Punkt brachten.

"Ich denke, die Mannschaft hat es auch verdient, weil wir in der ersten Halbzeit und sogar in der zweiten Halbzeit alles gegeben haben", sagte ein strahlender Barry, der im vergangenen Jahr aus Barcelona nach Birmingham gekommen war, gegenüber Villa TV.

"Als ich das Tor erzielte, war das ein surrealer Moment. Man konnte die ganze Erleichterung bei mir und der Mannschaft sehen, alle sprangen sich gegenseitig an.

"Es war der beste Moment meines Lebens und wahrscheinlich auch ihres Lebens.

Nach dem Spiel tauschte Barry das Trikot mit Liverpools brasilianischem Nationalspieler Fabinho, bevor der Teenager es sich anders überlegte, als das Trikot zu behalten, in dem er debütierte.

Er lief Fabinho hinterher, der Barry daraufhin sein Villa-Trikot zurückgab - und dem 17-Jährigen das Oberteil des Liverpooler Verteidigers überließ.

"Die Kinder haben das wirklich gut gemacht", sagte Klopp. "Wir hatten Probleme beim Passspiel und in der Bewegung. Wir waren zu oft auf der falschen Seite des Balls und haben nicht genug Pässe zurückerobert.

"Wir hatten Chancen und schossen direkt auf den Torwart. Es war rostig, aber in der zweiten Halbzeit besser. Wir haben viele Spieler, die keinen Rhythmus haben."

Covid-19-Spitze

Zu Beginn dieser Woche gab die englische Premier League bekannt, dass bei der jüngsten Testrunde 40 neue positive Covid-19-Fälle bei Spielern und Vereinsmitarbeitern festgestellt wurden - mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche.

In einer Erklärung vom Dienstag teilte die Liga mit, dass zwischen dem 28. und 31. Dezember 1.311 Spieler und Vereinsmitarbeiter auf Covid-19 getestet wurden - davon gab es 28 neue positive Tests.

Vom 1. bis 3. Januar wurden 984 Spieler und Vereinsmitarbeiter auf Covid-19 getestet, wobei 12 Tests positiv ausfielen.

Es ist die erste Woche, in der Spieler und Vereinsmitarbeiter zweimal pro Woche auf Covid-19 getestet werden.

Bis Dienstag wurden in dieser Saison bereits vier Spiele der Premier League aufgrund von Covid-19-Problemen verschoben.

Die Liga fügte hinzu, dass sie "weiterhin Vertrauen in ihre COVID-19-Protokolle hat, die von der Regierung voll unterstützt werden, damit die Spiele wie geplant stattfinden können".

Quelle: edition.cnn.com