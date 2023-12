London ist Schauplatz des 100. Länderspiels der NFL

Wenn Justin Jefferson und die Vikings im Tottenham Hotspur Stadium auf Alvin Kamara und die Saints treffen , ist dies das 100. Spiel außerhalb der regulären Saison und der Vorsaison in den USA.

Nach dem knappen Sieg gegen die Detroit Lions in Woche 3 wollen die Vikings den Zauber des "Minneapolis Miracle " - Stefon Diggs erzielte vor vier Jahren im Halbfinale der NFC-Division einen bemerkenswerten 61-Yard-Touchdown - gegen ein angeschlagenes Saints-Team wiederholen, das ohne Starting Quarterback Jameis Winston und All-Pro Wide Receiver Michael Thomas antreten muss.

In diesem Jahr werden 10 Teams in drei verschiedene Länder reisen, darunter das allererste reguläre Saisonspiel in Deutschland, wenn Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers im November die Seattle Seahawks in der Allianz Arena - der Heimat des Bundesligisten Bayern München - empfangen.

In den Wochen 4 und 5 werden über 200 Spieler, Trainer und Führungskräfte ihre Herkunft feiern, indem sie internationale Flaggen auf ihren Helmen und ihrer Kleidung tragen.

Spieler wie der Star der Arizona Cardinals, Kyler Murray, der eine südkoreanische Flagge tragen wird, und der Wide Receiver der Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, der die deutsche Flagge auf seinem Helm tragen wird, werden die globale Vielfalt der NFL innerhalb der Liga unterstreichen.

"Meine Mutter kommt aus Deutschland, also habe ich deutsche Großeltern, spreche Deutsch, und jeden Sommer ist das Erbe und die Kultur ein Teil meines ganzen Lebens", sagte St. Brown.

"Ich bin halb deutsch. Es ist ein Teil von mir. Ich liebe es. In meiner noch jungen Karriere war ich bereits erstaunt, welchen Einfluss meine Kultur und mein Erbe hatten, und ich freue mich darauf, dass die deutsche Repräsentation auch weiterhin einen Einfluss auf unser Spiel haben wird."

Bucs kehren nach dem Hurrikan Ian nach Hause zurück

Brady und die Bucs (2-1) werden am Sonntagabend im Raymond James Stadium gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs (2-1) spielen.

Anfang der Woche mussten die Bucs aufgrund der Auswirkungen des Hurrikans Ian in der Teameinrichtung der Miami Dolphins trainieren, so dass das Spiel in Tampa zur besten Sendezeit nicht stattfinden konnte.

Trotz der durch den Hurrikan verursachten Zerstörung bestätigte das Team, dass das Spiel wie geplant stattfinden wird, wobei Brady hervorhob, dass das Spiel als ein Moment dienen könnte, in dem die Fans zusammenkommen.

"Ich habe immer das Gefühl, dass der Sport die Menschen über einen langen Zeitraum hinweg zusammengebracht hat", sagte Brady am Donnerstag während einer regulär angesetzten Mediensitzung.

"Ob 9/11 oder Katrina, der Sport hat eine erstaunliche Fähigkeit, Wunden zu heilen und Menschen und Gemeinschaften zusammenzubringen und für ein gemeinsames Interesse und das Gemeinwohl anzufeuern."

Abgesehen von den Wetterkapriolen gehen beide Teams mit ihrer ersten Saisonniederlage in Woche 4.

In einer Neuauflage des Super Bowl LV, in dem Brady seine siebte Meisterschaft in seiner Karriere gewann, werden die beiden Superstar-Quarterbacks zum sechsten Mal und zum ersten Mal seit dem Titelgewinn aufeinander treffen.

Brady, der eine 3:2-Bilanz gegen Mahomes vorweisen kann, wird am Sonntag mit einigen dringend benötigten Offensivwaffen antreten: Star-Wide Receiver Mike Evans ist nach seiner Sperre von einem Spiel wegen eines Handgemenges mit New Orleans Saints Cornerback Marshon Lattimore zurück.

Die Receiver Chris Godwin und Julio, die seit Beginn der Saison mit Kniesehnen- und Knieverletzungen ausfallen, sind für die Bucs jedoch fraglich.

"Jedes Mal, wenn man seine Starter zurückbekommt, ist man froh, wenn sie zurückkommen und gesund sind", sagte Bucs-Head Coach Todd Bowles am Freitag über die Möglichkeit, die drei Wide Receiver wieder auf dem Feld zu haben. "Wir wollen nur sicherstellen, dass sie alle gesund sind, wenn sie zurückkommen."

Das Spiel am Sonntag wird um 8:20 p.m. ET auf NBC übertragen.

Lamar Jackson & Josh Allen treffen im AFC-Schwergewicht aufeinander

Baltimore Ravens-Quarterback Lamar Jackson ist mit einem historischen Tempo in die Saison gestartet: In den ersten drei Wochen der Saison erzielte er insgesamt 12 Touchdowns und führte sein Team zu einer Bilanz von 2-1.

Jackson, der im letzten Jahr seines Vertrags spielt, wird die Ravens gegen den MVP-Kandidaten Josh Allen und die starke Defensive der Buffalo Bills anführen.

Beide Teams haben ihre einzigen Niederlagen in dieser Saison in epischen Showdowns gegen die widerstandsfähigen Miami Dolphins erlitten.

Die NFL-Erstrundenauswahl von 2018 hat einen großen Anteil am frühen Erfolg ihres Teams: Allen hat gegen die Dolphins ein Passspiel über 400 Yards hingelegt und liegt mit neun Passing-Touchdowns nur noch hinter Jackson.

Jackson und Allen sind die einzigen beiden Spieler in der 103-jährigen Geschichte der NFL, die in den ersten drei Spielen einer Saison sowohl neun Touchdown-Pässe als auch 100 Rushing-Yards erzielten.

Der Showdown am Sonntag beginnt um 1 p.m. ET auf CBS.

Rückspiel in der NFC-Meisterschaft: Super-Bowl-Champion Rams trifft auf den Lokalrivalen 49ers

Der amtierende Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams (2-1) reist nach San Francisco, um am Monday Night Football gegen die 49ers (1-2) anzutreten, den Rivalen aus dem eigenen Bundesstaat.

In den letzten Jahren waren die 49ers die Achillesferse der Rams, da Los Angeles seit 2018 keinen Sieg mehr im Levi's Stadium erringen konnte.

Vor dem Sieg in der NFC Championship in der letzten Saison hatten die Rams sechs Spiele in Folge gegen San Francisco verloren.

Nachdem Quarterback Trey Lance in Woche 2 mit einer Knöchelverletzung für die Saison ausfiel, werden Jimmy Garoppolo und die 49ers versuchen, ihren jüngsten Erfolg gegen die Rams fortzusetzen, um einen schlechten Saisonstart mit einer Bilanz von 1:2 in der hart umkämpften NFC West zu korrigieren.

Das Spiel zwischen den beiden NFC-West-Rivalen wird am Montag um 20:15 Uhr ET auf ESPN angepfiffen.

