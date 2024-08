- Lola Weippert, eine bekannte Moderatorin von RTL, wurde mit einem Tumor in der Brust diagnostiziert.

Reality-TV-Persönlichkeit Lola Weippert ("Temptation Island") hat in ihrer Brust eine Wucherung entdeckt. Die 28-Jährige teilte diese Neuigkeit nach einer Untersuchung in einem auf Instagram veröffentlichten Video mit. "Lassen wir uns an dieser Stelle auf das Beste hoffen: Es ist wahrscheinlich, dass diese Wucherung gutartig bleibt", sagte sie aus Rottweil. Doch aufgrund ihres Wachstums wird sie nun zur Charité weitergeleitet, um sie genauer zu untersuchen. "Und dann wird sie chirurgisch entfernt, und ich hoffe auf positive Ergebnisse."

Diese Prozedur wird normalerweise während einer Kernbiopsie durchgeführt.

Die endgültige Bestätigung der Art der Brustanomalie erfolgt oft erst nach der Entfernung und Untersuchung einer Gewebeprobe. Bei einer Kernbiopsie wird ein kleiner Gewebeteil aus der Läsion mit einer hohlen Nadel entnommen, wobei in der Regel eine lokale Betäubung verabreicht wird. Viele Brustanomalien erweisen sich als gutartig und erhöhen nicht das Risiko von Brustkrebs.

Die Influencerin ermutigte ihre über 700.000 Follower, regelmäßig Untersuchungen durchzuführen: "Tu es für dich, tu es für deinen Körper." In privaten Gesprächen mit ihren Freunden war sie erstaunt zu erfahren, dass einige von ihnen seit Jahren keinen Frauenarzt mehr aufgesucht hatten.

Lola Weippert, die zuvor geweint hatte, äußerte ihre Hoffnung auf ein gutartiges Ergebnis, nachdem sie zur Charité weitergeleitet wurde, um die Wucherung in ihrer Brust genauer zu untersuchen. Nach der chirurgischen Entfernung und Untersuchung der Gewebeprobe während einer Kernbiopsie wird die endgültige Bestätigung der Art der Brustanomalie bekannt sein.

Lesen Sie auch: