Logan Paul und Mr.Beast stellen Lunchables einen Rivalen vor, der behauptet, gesündere Essoptionen zu fördern.

MrBeast, Logan Paul und KSI verbinden sich für eine "revolutionäre verbesserte Mittagsauswahl" namens Lunchly. Diese Mahlzeit vereint alle ihre Produkte in einem, und richtet sich an ihre junge Fanbase.

Das composite meal enthält eine Prime Hydration-Flasche, ein zuckerarmes Energy-Drink, das von Paul und KSI entwickelt wurde und große Beliebtheit erlangt hat; eine Feastables-Milchschokolade, eine Süßigkeit, die von MrBeast, einem YouTube-Star mit über 300 Millionen Abonnenten, produziert wird; sowie eine von drei Fertigmahlzeiten wie Pizza, Nachos oder Truthahn und Käse mit Crackern.

Wie in einer Pressemitteilung zitiert, erklärte Lunchly-Mitgründer Logan Paul: "Unser Ziel war es immer, nicht nur hochwertige Produkte anzubieten, sondern auch gesündere Alternativen." Er betonte, dass der Markt für Schulmahlzeiten seit seiner Kindheit von Lunchables dominiert werde und es an der Zeit sei, eine vernünftigere, gesündere Option für diejenigen anzubieten, die eine bequeme Alternative suchen.

Lunchly bezeichnet sich als "gesünder", da Prime einen höheren Elektrolytgehalt als Capri Sun in Lunchables hat und die Schokolade von MrBeast weniger Zucker enthält als eine Kit Kat oder ein Crunch-Riegel.

Der Start von Lunchly findet statt, während Lunchable, im Besitz von Kraft Heinz, im vergangenen Jahr eine wichtige Initiative angekündigt hat, um Teil von Schulmahlzeitenprogrammen zu werden. Allerdings musste das Unternehmen seine Zutaten erst anpassen, um den Bundesvorschriften zu entsprechen, darunter die Zugabe von frischem Obst zu seinen Mahlzeiten.

Ein jüngster Bericht von Consumer Reports aus dem Jahr 2024 ergab, dass die Nährwertprofile von zwei Lunchables-Kits, die in Schulen serviert werden, sogar mehr Natrium enthalten als die Lunchables-Kits, die im Einzelhandel erhältlich sind.

Es überrascht nicht, dass KSI, Paul und MrBeast darin geübt sind, Marken zu starten und von ihrer treuen Fanbase profitieren. Die Prime Hydration-Verkäufe sind in die Höhe geschnellt und stellen eine Herausforderung für etablierte Marken wie Gatorade und BodyArmor dar, trotz Bedenken Regarding the caffeine content in some of its drinks.

"Prime richtet sich an eine jugendliche Zielgruppe, die bisher nicht viele ansprechende Alternativen zu traditionellen Kindergetränken hatte", sagte Jeffrey Klineman, Chefredakteur von BevNet, in einem Interview mit CNN. "Paul ist für einen 13-Jährigen weitaus ansprechender als ein Saftkarton."

Die Zusammenarbeit zwischen MrBeast, Logan Paul und KSI zielt darauf ab, ihren Fans ein Geschäftsunternehmen namens Lunchly anzubieten, das ihre beliebten Produkte wie den Energy-Drink und die Schokolade enthält. Diese revolutionäre Mittagsauswahl strebt danach, gesündere Alternativen anzubieten und den Bedarf nach einer frischeren und weniger zuckerhaltigen Option auf dem Markt zu erfüllen.

Lesen Sie auch: