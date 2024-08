- Lobesäußerungen für Post Malone

Taylor Swift (34) und Post Malone (29) haben einen der größten Hits des Jahres veröffentlicht, "Fortnight". Der Song erreichte die Spitze der Billboard Global 200 und brach einen Spotify-Streaming-Rekord bereits einen Tag nach seiner Veröffentlichung. Mit acht Nominierungen ist "Fortnight" ein ernsthafter Anwärter auf die MTV Video Music Awards. Swift hat ihrem Kollegen auf Instagram einen Shoutout gegeben.

Am 17. August teilte Swift den Link zu Post Malones neuem Album "F-1 Trillion" auf ihrem Account. Sie verriet, dass ihr Bruder Austin Swift (32) ihr die Musik des Albums während der Dreharbeiten zum "Fortnight"-Musikvideo vorgespielt hat. Swift schwärmte, "Ich hatte das Glück, diese unglaubliche Musik auf dem Set von 'Fortnight' zu hören, als Austin sie mir vorspielte. Es ist erstaunlich, wie vielseitig seine künstlerische Arbeit ist." Sie bezeichnete den Rapper auch als "den aufrichtigsten Menschen der Welt".

Londoner Show ohne Post Malone-Kollaboration

Kurz vor ihrem "The Eras Tour"-Auftritt im Londoner Wembley-Stadion am Samstagabend postete Swift dies. Fans hatten gehofft, dass Post Malone sie bei der "Fortnight"-Performance unterstützen würde. Das Vorhandensein eines Schreibmaschinen-Symbols auf dem Londoner Tour-Poster heizte diese Spekulationen nur noch weiter an, da ein ähnliches Requisit auch in Swifts und Malones Video zu sehen ist.

Swift ist dafür bekannt, ihren Fans versteckte Botschaften zu senden, aber dieses Mal blieben die Fans im Dunkeln. Sie performte "Fortnight" solo, ohne Überraschungsgäste wie am vorherigen Abend mit Ed Sheeran (33).

Eine weitere Fan-Theorie ging bei dem Konzert ebenfalls nicht auf. Die Swifties nahmen an, dass Swift ihr neu aufgezeichnetes Album "Reputation (Taylor's Version)" aufgrund eines neuen Outfits enthüllen könnte, aber es gab keine solche Ankündigung.

Trotz der Aufregung performte Taylor Swift "Fortnight" solo während ihres Londoner Konzerts und verpasste die erwartete Zusammenarbeit mit Post Malone. Fans hatten gehofft, dass Swifts Single "Single" von ihrem neu aufgezeichneten Album "Reputation (Taylor's Version)" während des Konzerts Premiere feiern würde, aber es blieb ungespielt und ließ das Publikum auf zukünftige Überraschungen gespannt.

