- Lob für Tom Kaulitz

Michael Bully Herbig (54) freut sich auf die Teilnehmer, die er für die Halloween-Ausgabe von "LOL: Last One Laughing" ausgewählt hat. Unter ihnen sind Bill und Tom Kaulitz (34), die versuchen werden, ohne zu lachen allen anderen zu widerstehen. Auf seinem Instagram teilt Herbig ein Foto von sich selbst, das er grinsend neben den Tokio Hotel-Zwillingen zeigt, und schreibt in der Bildunterschrift: "Sogar der lange Haare auf dem linken hat einen großartigen Sinn für Humor!" Die Zuschauer können sich auf ein "großes, gruseliges Lachen" von den beiden bei "LOL" freuen.

Im Team für einen Schreck

In der Halloween-Ausgabe von "LOL" werden die Kaulitz-Zwillinge erneut gemeinsam antreten: Diesmal müssen sie in Gegenwart der anderen Teilnehmer eine ernste Miene bewahren. Das Duo, das es schafft, mehrere Stunden lang in einem Raum nicht zu lachen, wird von Herbig mit 50.000 Euro für einen guten Zweck belohnt.

Den Tokio Hotel-Stars werden bei diesem gruseligen Event Mirja Boes (52) und Torsten Sträter (57), Palina Rojinski (39) und Olaf Schubert (56) sowie Annette Frier (50) und Sängerin Sasha (52) zur Seite stehen. Einige dieser Teilnehmer haben bereits Erfahrung mit "LOL" - Sträter und Boes haben die Show sogar schon gewonnen.

Die deutsche Version von "LOL" feierte 2021 auf Amazon Prime Premiere. Seitdem gab es fünf reguläre Staffeln und eine Weihnachtsausgabe. Die Halloween-Episoden, die in einer authentisch gruseligen Atmosphäre spielen werden, sind im Oktober auf der Streaming-Plattform zu sehen.

