Liverpools Schock-Niederlage gegen Brighton lässt Tabellenführer Manchester City weit hinter sich

Ein mühsam erzieltes Tor von Steven Alzate reichte für die drei Punkte und ließ Liverpool sieben Punkte hinter Tabellenführer Manchester City, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, zurück.

Liverpool und City stehen sich am Sonntag in einem Spiel gegenüber, von dem viele glaubten, dass es zu einer vorzeitigen Titelentscheidung kommen würde.

"Im Moment sind wir nicht im Rennen um den Titel", sagte Liverpools Außenverteidiger Andy Robertson nach dem Spiel zu Reportern.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp, die nach zuletzt guten Leistungen die Wende geschafft zu haben schien, wirkte gegen Brighton ideenlos und brachte im gesamten Spiel nur einen einzigen Torschuss zustande.

In drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen in Anfield hat das Team nun kein Tor erzielt - ein unvorstellbarer Rekord, wenn man bedenkt, wie gut die Mannschaft in den letzten beiden Spielzeiten in der Offensive war.

Robertson bezeichnete Brighton als "die bessere Mannschaft", räumte aber ein, dass seine eigene Mannschaft "sehr enttäuschend" war.

"Wir haben nicht wirklich etwas Nennenswertes geleistet", sagte er. "Wir waren lange Zeit ungeschlagen und haben jetzt zwei Niederlagen kassiert. Wenn man nicht antritt, bekommt man auch keine Ergebnisse."

Die Niederlage hat die Schwächen einer Mannschaft deutlich gemacht, von der viele dachten, dass sie den englischen Fußball in den kommenden Jahren dominieren würde.

Klopp hatte mit Verletzungen von Schlüsselspielern zu kämpfen, darunter fast alle seine hochrangigen Innenverteidiger, was die Bewältigung des dicht gedrängten Spielplans schwierig machte, insbesondere während einer weltweiten Pandemie.

"Die einzige Erklärung ist, dass wir eine müde Mannschaft sind, mehr oder weniger mental", sagte er nach dem Spiel zu Reportern. "Wir wirkten mental nicht frisch. Sie haben verdient gewonnen."

"Wir wollten besser und überzeugender spielen. Wir haben zu viele Bälle in aussichtsreichen Situationen verloren. Ich weiß, dass die Jungs den Pass von A nach B spielen können, aber heute schien B nicht erreichbar zu sein.

"Wir hatten eine wirklich harte Woche. Wir waren heute nicht frisch, und dann muss man einen Weg finden."

READ: Man Utd stellt mit neun Siegen gegen Southampton den Premier League-Rekord ein

Je mehr man gewinnt, desto besser fühlt man sich".

Die Niederlage von Liverpool hat Manchester City, das nach dem 2:0-Sieg gegen Burnley am Mittwoch die Tabellenspitze übernommen hat, einen zusätzlichen Glanz verliehen.

Tore von Gabriel Jesus und Raheem Sterling, dem Kapitän des Abends, sorgten für einen komfortablen Sieg, der die Siegesserie des Teams auf 13 Spiele in allen Wettbewerben ausbaute.

Sterling lobte die "Geschlossenheit" der Mannschaft und die gute Defensivarbeit, die zum sechsten Sieg in Folge führte und damit einen Vereinsrekord aufstellte.

"Je mehr man gewinnt, desto besser fühlt man sich, und genau das haben wir heute getan", sagte er nach dem Spiel.

"Wir wussten genau, was sie in das Spiel einbringen würden, nämlich Körpereinsatz, zweite Bälle und Bälle in den Strafraum, und ich denke, dass die Jungs in der Abwehr sehr gut mit ihnen umgegangen sind.

"Es ist gut, einen weiteren Sieg zu erringen und eine weitere weiße Weste zu behalten. Wir haben einen guten Lauf, und den müssen wir jetzt fortsetzen.

City-Manager Pep Guardiola zeigte sich zwar zufrieden mit der Leistung, blickte aber auch schon auf das Duell mit Liverpool voraus und betonte, wie wichtig es sei, sich in einem vollen Terminkalender zu erholen.

"Jetzt genießen wir dieses Spiel und morgen denken wir schon an das nächste Spiel", sagte er.

"Es geht um die gleichen Punkte, aber gegen einen Konkurrenten. Am Ende ist das Ziel, Meister zu werden. Gegen Mannschaften, die in der Tabelle weiter unten stehen, kann man sagen, dass es garantiert ist, aber wir wissen, wie schwierig es ist.

"Wir mussten unser Bestes geben, und jetzt treffen wir auf eine andere Mannschaft mit einer anderen Spielweise. Jetzt kommt wieder eine harte, harte Gruppe von Spielen. Heute genießen wir das Spiel, essen gut, und morgen denken wir an Liverpool".

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com