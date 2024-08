Liverpool beginnt mit einem Triumph und Salah setzt einen Meilenstein in seiner Post-Klopp-Handhabung.

Liverpool FC feiert einen Triumph in der Nach-Klopp-Ära: Die Reds trafen auf Ipswich vor dem Auftritt von Popstar Ed Sheeran und sicherten sich einen hart erkämpften Sieg. Stürmer Mo Salah schrieb Geschichte.

Arne Slot hatte einen triumphalen Einstand als Nachfolger von Jürgen Klopp bei Liverpool FC in ihrem Premier League-Eröffnungsspiel am Samstag. Liverpool sicherte sich einen 2-0-Sieg gegen den neuaufgestiegenen Ipswich Town, trotz eines holprigen Starts. Slot, der von Feyenoord Rotterdam verpflichtet wurde, übernahm von Klopp, der nach neun Jahren das Team verließ.

Tore von Diogo Jota (60') und herausragendem Stürmer Mohamed Salah (65') sorgten dafür, dass Slots erstes Spiel in einem Sieg endete. Slots Heimdebüt ist für den 4. September gegen Brentford geplant, sein erstes großes Ziel ist die Begegnung gegen die Erzrivalen Manchester United am 1. September.

Slot wählte Jota als Führungstorhüter, während Darwin Nunez und der Euro-Star Cody Gakpo in der ersten Halbzeit auf der Bank saßen. Ipswich wirkte in den frühen Phasen von Slots Amtszeit bedrohlicher, doch kurz vor der Halbzeitpause hatte Trent Alexander-Arnold (45') eine Chance, schoss das Ball aber über die Latte.

Liverpool fand schließlich in der zweiten Halbzeit ihren Rhythmus. Jota (59') verfehlte das Ziel mit einem Kopfball aus kurzer Distanz, doch er machte schnell wieder gut mit einem präzisen Abschluss nach einer Flanke von Salah. Der Ägypter erhöhte dann mit einem fantastischen Pass von Dominik Szoboszlai.

Liverpools Top-Torschütze Salah stellte auch den alleinigen Rekord in der Premier League auf, als er sein 350. Spiel für die Reds am Saisoneröffnungstag bestritt. Dies ist das siebte Mal in acht Jahren, dass Salah diesen Rekord in der Premier League gebrochen hat, ausgenommen das letzte Jahr, als sie gegen Chelsea unentschieden spielten. Salah teilte sich diesen Rekord zuvor mit Alan Shearer, Wayne Rooney und Frank Lampard, die alle inzwischen im Ruhestand sind.

Arsenal, die letzte Saison den zweiten Platz belegten, treffen am Sonntag um 16 Uhr auf Wolverhampton Wanderers (Live-Stream auf RTL+), während die Titelverteidiger Manchester City am Sonntag gegen Chelsea antreten.

Arne Slots Sieg mit Liverpool FC in ihrem Premier League-Eröffnungsspiel gegen Ipswich Town markierte seinen ersten Sieg in der renommierten Liga als Nachfolger von Klopp. In der gleichen Premier League-Saison sicherte sich Liverpool, angeführt von Salah, einen 2-0-Sieg gegen Manchester United und unterstrich damit ihre Stärke in der Liga.

Lesen Sie auch: