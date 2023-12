Lindsay Lohan teilt mit, dass sie verheiratet ist

Die 36-jährige Schauspielerin, die am Samstag ihren Geburtstag feierte, postete ein Foto mit Bader Shammas, einem Finanzier, und nannte ihn ihren Ehemann.

"Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Du hast mich gefunden und wusstest, dass ich Glück und Anmut finden wollte, alles zur gleichen Zeit. Ich bin überwältigt, dass du mein Ehemann bist", schrieb sie.

Das Paar hatte seine Verlobung im November bekannt gegeben.

"Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft", schrieb Lohan damals in einem Posting, in dem sie Shammas markierte.

Lohan ist vor allem für ihre Hauptrollen in den erfolgreichen Remakes von "The Parent Trap" und "Freaky Friday" sowie der Teenie-Komödie "Mean Girls" von 2004 bekannt.

"Mein Leben und mein Ein und Alles. ❤️every Frau sollte sich jeden Tag so fühlen", schloss Lohan ihren Beitrag am Samstag.

Quelle: edition.cnn.com