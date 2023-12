Höhepunkte der Geschichte

Lexi Thompson sagt, dass ihr Training "süchtig" macht und ihr Spiel verbessert hat

Lexi Thompson hat 2017 zwei Turniere gewonnen

Sie war maßgeblich am Solheim Cup-Sieg des Teams USA beteiligt

Die 22-jährige Golferin hat die Höhen und Tiefen des Sports durchlebt und auch abseits des Golfplatzes schwierige Zeiten durchgestanden.

Beim ersten Major der Saison, der ANA Inspiration in Kalifornien, führte die aus Florida stammende Golferin mit zwei Schlägen Vorsprung, als ihr in der Schlussphase der Finalrunde mitgeteilt wurde, dass sie wegen eines Verstoßes, den ein Fernsehzuschauer in der vorangegangenen Runde gesehen hatte, mit vier Schlägen bestraft werden würde.

Ihre Gelassenheit auf dem Platz - sie erzwang ein Stechen, das sie schließlich im Sudden Death gegen die Südkoreanerin So Yeon Ryu verlor - brachte ihr neue Fans ein, und in den sozialen Medien war die Empörung groß.

Doch in einem schwierigen Jahr - im Mai wurde bei ihrer Mutter Krebs diagnostiziert, und im September starb ihre Großmutter - ist Thompson auf dem Platz konstant geblieben.

Lexi Thompsons Karriere in Bildern

Eine ganz normale 22-Jährige".

Die derzeitige Nummer 3 der Weltrangliste hat 2017 zwei Turniere gewonnen und neun Top-10-Platzierungen erreicht, und im August war sie maßgeblich daran beteiligt, dass das Team USA den Solheim Cup gewinnen konnte.

Aber trotz der Erfolge und Mühen behauptet die Amerikanerin, dass sie immer noch ein "normales 22-jähriges Mädchen" ist.

Über die Tatsache, dass sie zu den größten Namen ihres Sports gehört, sagte Thompson gegenüber CNN's Living Golf: "Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Ich betrachte mich selbst nicht als berühmt in diesem Sinne.

"Ich spiele nur professionell Golf, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich schätze, das ist etwas ganz anderes als ein normaler 22-Jähriger, aber es ist toll zu sehen, wie viel Unterstützung ich von den Fans bekomme, und das gehört zu einem Profisportler dazu. Das gehört einfach dazu."

Im Laufe der Jahre hat die Golferin regelmäßig Bilder von sich selbst im Fitnessstudio auf Instagram gepostet, und es ist ihre Hingabe zum Training, die einer der Faktoren für ihren Erfolg war, wobei ihr Fitnessregime, wie sie sagte, zu "dramatischen" Verbesserungen ihrer Schlagweite führte.

Sie genießt es, ihren Fans einen anderen Teil ihres Lebens zu zeigen, obwohl die Golferin letzten Monat auf ihrer Instagram-Seite bekannt gab, dass sie sich nach dem Tod ihrer Großmutter aus den sozialen Medien zurückziehen werde, um sich "auf meine Familie und nichts anderes zu konzentrieren".

Thompson, die in ihrer Karriere mehr als 7 Millionen Dollar verdient hat, sagte: "Wenn ich nach Hause komme, verbringe ich gerne viel Zeit mit meiner Familie, da ich sie nicht sehr oft zu sehen bekomme, aber es ist eine Menge Training damit verbunden und eine Menge Training.

"Ich bin definitiv süchtig nach dem ganzen Trainingsteil.

"Ich liebe es, zu trainieren. Es ist so etwas wie mein Ventil: einfach laufen. Ich stecke mir die Ohrstöpsel in die Ohren, höre Musik und bin einfach weg.

"Aber ich denke, es ist sehr wichtig für den Golfsport, denn wir haben sehr lange Tage. Wir sind fünf Stunden auf dem Platz und dann noch ein oder zwei Stunden zum Aufwärmen, also ist es wichtig, in guter Form zu sein, um den Tag zu überstehen. es ist viel einfacher und man fühlt sich besser.

"Seit ich mit dem Training begonnen habe, habe ich dramatische Veränderungen in meiner Schwungweite festgestellt.

"Offensichtlich nur durch die Art und Weise, wie ich aussehe, und ich denke, das hat mich irgendwie süchtig gemacht, aber ich denke, es ist ein großer Teil des Lebensstils hier draußen.

"Viele der Mädchen trainieren und halten sich in Form, indem sie entweder Schaumstoffrollen machen, sich dehnen oder trainieren, um sicherzustellen, dass sie in guter Form bleiben, weil wir manchmal 10 Wochen unterwegs sind."

