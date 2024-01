Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Bahrain auf dramatische Weise

"Oh mein Gott", rief Leclerc, der die meiste Zeit des Rennens in Führung gelegen hatte, als er erkannte, dass seine Motorprobleme ihn die Chance auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg kosten würden.

Hamilton holte sich den Sieg unter dem Safety Car vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valterri Bottas, der den Saisonauftakt in Australien gewonnen hatte, und Leclerc wurde Dritter.

Bottas führt die Fahrerwertung mit 44 Punkten an, einen Punkt vor Hamilton, Verstappen liegt mit 27 Punkten auf Platz drei.

"Ich hatte irgendwann eine Plastiktüte an meinem Frontflügel hängen, was mich Leistung gekostet hat", verriet der Tabellenführer nach dem Rennen.

"Es war also kein perfektes Rennen, aber am Ende war das Glück auf unserer Seite und wir werden es auf jeden Fall annehmen - besonders ich, nach all dem Pech im letzten Jahr.

"Charles hatte natürlich Pech, er war sehr stark - aber das wird schon noch kommen. Ich musste mehr als 80 Rennen auf meinen ersten Sieg warten, also bin ich mir sicher, dass es gut gehen wird."

READ: Leclercs Bruder fährt als Testfahrer in der Formel E

Hamilton lobt Leclerc

Leclerc, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, wurde von Motorproblemen heimgesucht, als das Hybridsystem seines Autos ausfiel.

Zwischenzeitlich lag er acht Sekunden vor Hamilton, doch der Brite holte schnell auf, als Leclercs Ferrari ins Stocken geriet, und zog am Ferrari des 21-jährigen Monegassen vorbei.

Es war ein Zeichen für die Reife des Youngsters, dass er dem Team "Glück in einer sehr unglücklichen Situation" bescheinigte und anerkannte, dass er noch weiter hinten in der Startaufstellung gelandet wäre, wenn das Rennen nicht zum achten Mal in der Geschichte der Formel 1 unter dem Safety Car beendet worden wäre.

"So etwas passiert", sagte Leclerc nach dem Rennen zu Reportern. "Das ist Teil des Motorsports. Es ist sehr schwer zu verkraften, aber ich bin sicher, dass wir gestärkt zurückkommen werden.

"Leider war es heute nicht unser Tag, aber ich bin zuversichtlich. Das Team hat einen großartigen Job gemacht, um die fehlende Pace aus Australien wettzumachen.

"Was soll ich sagen? Natürlich bin ich extrem enttäuscht, wie das ganze Team, aber so etwas passiert in jeder Saison."

Die gute Nachricht für Leclerc ist, dass er zum ersten Mal in der Formel 1 auf dem Podium stand und außerdem einen Punkt für die schnellste Runde erhielt. Im Moment scheint er auch der effektivere Ferrari-Fahrer zu sein.

READ: Jackie Stewarts Frau ist an Demenz erkrankt und er will ein Heilmittel finden

Der vierfache Champion Sebastian Vettel beschädigte den Frontflügel seines Ferrari, als er mit Hamilton Rad an Rad fuhr.

"Du bist brillant gefahren, wirklich großartig an diesem Wochenende - du hast eine lange Zukunft vor dir", sagte Hamilton zu Leclerc. "Die Ferraris waren an diesem Wochenende unglaublich, und ich musste Charles einfach sehen, weil er so einen tollen Job gemacht hat.

"Ich bin mir sicher, dass dies ein niederschmetterndes Ergebnis für ihn ist, denn er hatte alles getan, um das Rennen zu gewinnen. Wir hatten heute definitiv Glück, aber man muss es nehmen, wie es kommt.

"Dieser Typ hier [Leclerc] wird in Zukunft noch viele Siege einfahren, also Glückwunsch an ihn."

"Als Team hatten wir heute Glück", fügte Bottas hinzu.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com