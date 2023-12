Braunkohletagebau - Letzte Schicht im Tagebau Jänschwalde

Nach fast 50 Jahren endet der reguläre Betrieb im Braunkohletagebau in Jänschwalde, nordöstlich von Cottbus. Die Bergleute des Leag-Kraftwerksbetreibers verabschieden sich am Freitagnachmittag (14 Uhr) mit einer Schichtwechselfeier. Dazu werden der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) erwartet, der unweit des Tagebaus aufgewachsen ist.

Bundeskanzler Woidke sagte im Vorfeld: "Wir ehren und respektieren die Männer und Frauen, die in den Tagebauen rund um die Uhr hart arbeiten und es möglich machen, dass wir zuverlässig Strom aus der Steckdose bekommen."

Seit 1976 wird in den Tagebauen Braunkohle abgebaut. Diese Flächen werden in den kommenden Jahren rekultiviert, d.h. wieder nutzbar gemacht. Außerdem werden dort Seen angelegt.

Das Energieunternehmen Leag plant die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. Bis 2038 wurde der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung gesetzlich festgelegt. Die Braunkohle ist wegen ihres hohen Kohlendioxidausstoßes klimaschädlicher als andere Energieträger.

Quelle: www.stern.de