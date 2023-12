Letsile Tebogo, der mit seinem Jubel in der Mitte des Rennens die Aufmerksamkeit der Leichtathletikwelt auf sich zog, möchte als einer der ganz Großen des Sprintsports in Erinnerung bleiben

"Die meiste Zeit höre ich einfach Musik - traditionelle Lieder von hier in Botswana, weil sie mich an meine Wurzeln und meine Herkunft erinnern", sagt Tebogo. "Auf diese Weise fällt es mir viel leichter, mich zu entspannen.

Dieses Ritual vor dem Rennen scheint ihm gut zu tun. Selbst in vollem Lauf auf einer Leichtathletikbahn ist der 19-Jährige ein Bild der Gelassenheit; sein langer, fließender Schritt und seine lockere Laufform führen ihn zu Rekordzeiten auf der Juniorenstrecke.

Tebogo brach Anfang des Jahres zweimal den U20-Weltrekord über 100 Meter - zunächst mit seiner Zeit von 9,94 Sekunden bei den Weltmeisterschaften, dann einige Wochen später bei den U20-Weltmeisterschaften mit 9,91 Sekunden.

Sein erster Rekord wurde am 20. September von World Athletics offiziell bestätigt, während seine zweite Zeit noch auf ihre Bestätigung wartet.

Eines der Geheimnisse beider Leistungen, so Tebogo, war die Fähigkeit, vor dem Betreten der Bahn alle Ängste beiseite zu schieben.

"Mentale Stärke ist sehr wichtig", sagt er gegenüber CNN Sport. "Du musst einfach mit einem freien Kopf ankommen und das Rennen genießen, denn wenn du Stress hast, kannst du nicht das perfekte Rennen laufen, das du und dein Trainer geplant haben.

"Du musst mit freiem Kopf kommen ... Du musst alles abschalten, was dich auf den Blöcken oder beim Aufwärmen stören könnte.

Tebogos Leistung bei den diesjährigen U20-Weltmeisterschaften in Cali, Kolumbien, machte ihn zu einem der aufregendsten Kandidaten in der Leichtathletik - nicht nur wegen der Leichtigkeit, mit der er sich von den anderen Konkurrenten abzusetzen schien, sondern auch wegen seines verfrühten Jubels 30 Meter vor der Ziellinie.

Als er auf seine rechte Seite deutete und mit dem Finger winkte, war Tebogo plötzlich in aller Munde.

"Ich habe das einfach in dem Moment beschlossen, als ich gelaufen bin", sagt er. "Ich wollte, dass es ein denkwürdiges Rennen für mich wird, wenn ich die Junioren verlasse.

"Ich wollte niemandem auf der Strecke gegenüber respektlos sein ... Man muss etwas für diejenigen tun, die nachts aufbleiben, um einen zu sehen - etwas, worüber man morgen oder in naher Zukunft sprechen kann."

Die Feier rief Vergleiche mit dem großen Usain Bolt hervor, der voller Selbstvertrauen und Angeberei grinste und die Arme ausbreitete, bevor er die Ziellinie überquerte - selbst wenn er Weltrekorde aufstellte.

Das Vermächtnis des Jamaikaners prägt noch immer die Leichtathletik, so dass Zuschauer einen aufstrebenden Sprintstar oft schnell als seinen Vorgänger bezeichnen.

Doch Tebogo gibt zu, dass er noch nicht einmal daran gedacht hat, die Weltrekorde seines Idols zu brechen - 9,58 für 100 m und 19,19 für 200 m.

Der junge Sprinter hofft, dass die beiden in der Zukunft aufeinandertreffen werden - vielleicht bei den Weltmeisterschaften im nächsten Jahr in Budapest, Ungarn -, aber im Moment kann er sich damit trösten, dass Bolt ihm bei seinen Rennen zugeschaut hat - und es auf Twitter bestätigt hat.

"Seine Zeiten sind sehr schnell", sagt Tebogo. "Dafür muss man mental stark sein und alles sollte in Topform sein, alles sollte erstklassig sein."

Rekordverdächtige Rivalen

Der in Botswana aufgewachsene Tebogo war ein talentierter Fußballer und begann erst mit Mitte zwanzig, sich ernsthaft mit dem Sprint zu beschäftigen, als er erkannte, dass er in diesem Sport Karriere machen könnte.

Seine Rekorde in der Altersklasse unter 20 Jahren erzielte er über 100 m, doch er läuft auch 200 m und wurde bei den diesjährigen Junioren-Weltmeisterschaften mit sechs Tausendstelsekunden Rückstand auf Blessing Afrifah aus Israel Zweiter.

Auf der Zielgeraden liefen die beiden Seite an Seite und stellten mit 19,96 Sekunden einen neuen Meisterschaftsrekord auf - eine Zeit, mit der sie in der ewigen Bestenliste der unter 20-Jährigen hinter Bolt und Erriyon Knighton an dritter Stelle stehen.

Wie Tebogo scheint auch Knighton ein Star der Zukunft zu sein. Der 18-Jährige hat die acht schnellsten 200-Meter-Zeiten aller U20-Athleten gelaufen, und seine persönliche Bestleistung von 19,49 Sekunden, die er im April aufgestellt hat, bedeutet Platz 10 in der Bestenliste der Senioren.

"Das motiviert mich sehr, zurück zu gehen und noch härter zu arbeiten", sagte Tebogo, der 0,02 Sekunden vor Knighton ins Ziel kam, als die beiden in diesem Jahr über 100 m antraten, über die Leistungen seines amerikanischen Rivalen. "Es wird ein sehr guter Lauf zwischen mir und ihm in der Zukunft."

Tebogo hat sich noch nicht entschieden, ob er sich in Zukunft mehr auf die 100 m oder die 200 m konzentrieren wird. Er plant, im März an der Universität von Oregon zu studieren - und damit zum ersten Mal außerhalb Botswanas zu trainieren - und wird im nächsten Jahr den Schritt von der Junioren- zur Seniorenmannschaft machen.

"Ich habe festgestellt, dass die Junioren, wenn sie mich sehen, von mir eingeschüchtert sind, aber bei den Senioren ist es genau umgekehrt - sie sind diejenigen, die mich einschüchtern", sagt er. "Aber mit der Zeit werde ich wohl cool und komme sehr gut mit ihnen zurecht."

Nach einer mehrwöchigen Pause nach dem Ende der Saison nahm Tebogo am 1. Oktober das Training wieder auf.

Er rechnet mit anstrengenden ersten sechs Wochen, bis er wieder das Niveau der letzten Saison erreicht hat, aber dann kann er sich Gedanken darüber machen, was er in seiner ersten Saison als Seniorensportler erreichen will.

"Als ich mit der Leichtathletik anfing, war mein oberstes Ziel, in Erinnerung zu bleiben, so wie Usain Bolt in Erinnerung bleibt", sagt Tebogo.

"Selbst wenn ich der zweitschnellste Mann der Welt bin, ist das noch in Ordnung. Solange ich zu den drei schnellsten Männern der Welt gehöre - darüber bin ich wirklich glücklich."

