Leno erklärt, warum er die Einladung von Nagelsmann ablehnt hat.

Bernd Leno soll angeblich die Einladung zur Teilnahme an den bevorstehenden Nations League-Spielen abgelehnt haben. Er hatte ein Gespräch mit dem Cheftrainer Julian Nagelsmann und dem Torwarttrainer Andreas Kronenberg, bei dem der 32-jährige Keeper von Fulham aus der Premier League erklärte: "Sie sagten, ich würde dabei sein, aber ich bekäme keine Spielzeit. Daher habe ich mich entschieden, in London zu trainieren."

Mit Spielen gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag (20:45 Uhr MEZ im Free-TV auf RTL und live auf ntv.de) und gegen die Niederlande drei Tage später in München steht die deutsche Mannschaft bevor. Leno war zuvor lange Zeit einer der Ersatzkeeper hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen. Nach Neuers Rücktritt und ter Stegens schwerer Knieverletzung wird Julian Nagelsmann in den Oktober-Spielen auf Oliver Baumann und Alexander Nübel setzen. Nübel hat noch kein Länderspiel bestritten, während Baumann keine Erfahrung in der Nationalmannschaft hat. Janis Blaswich ist der dritte Torwart im Aufgebot.

Leno, der regelmäßig bei Fulham als Stammtorwart spielt, sagte: "Julian weiß, dass ich immer bereit bin, auszuhelfen, wenn ich gebraucht werde, und ich kann der Mannschaft wirklich etwas bieten." Mit 32 Jahren gilt er nicht mehr als Nachwuchsspieler und hat auch nach Neuer und ter Stegen keine Sonderbehandlung verlangt.

Experten äußern Bedenken wegen Lenos Ausscheiden

Leno, der zuletzt im September 2021 für Deutschland spielte, erklärte: "Nach all den Spielen, die ich in der Bundesliga, der Premier League und international bestritten habe, wissen Julian und Andreas, was sie in mir haben." Er fügte hinzu: "Ich werde immer stolz und hoffnungsvoll sein, das Nationaltrikot zu tragen, und das ist mein letztes Ziel."

Der ehemalige Europameister Fredi Bobic und der ehemalige Nationaltorwart Roman Weidenfeller kritisierten Nagelsmanns Torwartauswahl. Bobic sagte: "Bernd Leno fehlt mir in jeder Hinsicht. Ich verstehe einfach nicht, warum er nicht dabei ist." Weidenfeller fügte hinzu: "Bernd Leno hat meiner Meinung nach die meiste internationale Erfahrung. (...) Für mich ist Bernd Leno ein Nationaltorwart, der im Aufgebot sein muss."

