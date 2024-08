- Lebenrettende Tat eines Schwimmers auf der Elbe führt zu einer großen Intervention

Im Stadtteil Neumühlen in Hamburg setzte ein Schwimmer eine umfangreiche Rettungsaktion in Gang. Laut den Behörden schwamm eine etwa 40-jährige Frau in den Schifffahrtsweg der Elbe, genauer gesagt in der Nähe des Museumshafens Övelgönne. Polizei, Feuerwehr und DLRG schlossen sich zusammen und setzten Boote ein, um ihr zu helfen. Auch ein ADAC-Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie ein Sprecher erklärte, fand die Operation "an Land, im Wasser und in der Luft" statt.

Da sie einen Badeanzug trug, ist es unwahrscheinlich, dass sie versehentlich ins Wasser geraten ist. Sie erlitt nur eine leichte Beinverletzung und war ansonsten unversehrt, als sie wieder an Land zurückkehrte.

Allerdings ist Schwimmen im Schifffahrtsweg der Elbe nicht unbedingt illegal, aber den Schiffsverkehr zu stören schon. Die Polizei untersucht nun, ob ein solcher Verstoß vorlag, wie der Sprecher bestätigte.

