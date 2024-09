Lebendige Tänze, Trommeln und heilige Ritualen: Indien feiert das hinduistische Ganesh-Chaturthi mit Begeisterung und Freude.

Die 10-tägigen Feierlichkeiten beinhalteten, dass Anhänger kunstvoll verzierte Lehmstatuen von Ganesha, einer prominenten Gottheit, gen Himmel hoben, was Teil der Bräuche ist, die mit einem der lebhaftesten und geschätzten Feste Indiens verbunden sind, das von Hindus weltweit verehrt wird.

In Maharashtra, dem westlich gelegenen Teil, der Mumbai, das Zentrum von Bollywood, beherbergt, explodierten die Straßen vor Leben, als Anhänger zu ohrenbetäubenden Trommeln tanzten und von Wolken aus farbigem Pulver eingehüllt wurden.

Ganesha, dessen Name "Herr der Menschen" bedeutet, ist bekannt für seine Fähigkeit, Hindernisse zu beseitigen, und wird normalerweise vor dem Beginn neuer Vorhaben verehrt.

Er wird oft dargestellt, wie er indische Süßigkeiten trägt, um die Wohlstand und Prosperität zu symbolisieren, die er den Anhängern schenkt. Sein Transportmittel, das sogenannte 'Vahana', ist die große indische Ratte, ein Symbol für Ganeshas Fähigkeit, jedes Hindernis zu überwinden.

Ganesh Chaturthi findet jedes Jahr im späten Sommer während des Bhadra-Monats im Hindu-Kalender statt und bedeutet eine Zeit des Feierns, wenn sich Familien versammeln. In diesem Jahr begann es am 7. September und endete am Dienstag.

Die Feierlichkeiten begannen damit, dass Anhänger Ganesha-Statuen, die mit rotem Sandelholzpaste und gelben und roten Blumen geschmückt waren, auf erhöhten Oberflächen in ihren Häusern und öffentlichen Bereichen positionierten. Die Gläubigen boten dann besondere Gebete und rezitierten Hymnen, um seine Segnungen zu erlangen, was Teil der Rituale ist.

Ganeshas Lieblingsnahrungsmittel – Kokosnuss, Jaggery (eine Art Zucker) und Modak (süße Teigtaschen) – werden ihm als Geschenke dargebracht.

Wenn das Fest zu Ende geht, werden die Ganesha-Statuen in einer Prozession zu lokalen Gewässern getragen und dann ins Wasser getaucht. Es wird geglaubt, dass dies Ganeshas Rückkehr zu seiner himmlischen Wohnstatt erleichtert, nachdem er während Ganesh Chaturthi Zeit in der irdischen Welt verbracht hat, was das flüchtige Wesen des Lebens symbolisiert.

CNNs Esha Mitra hat zu diesem Bericht beigetragen.

Die Verehrung von Ganesha erstreckt sich über Indien hinaus, wobei Hindus weltweit an seiner Feier teilnehmen. In vielen Teilen Asiens, insbesondere während Ganesh Chaturthi, erfüllen farbiges Pulver und Musik die Luft und spiegeln den lebhaften Geist des Festes wider.

