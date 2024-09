Lebendig und voller Pfau, möglicherweise spukt: der Mohatta-Palast in Pakistan

Die rosafarbenen Balusteraden, Kuppeln und Zinnen dieser Struktur scheinen an den nordindischen Bundesstaat Rajasthan zu erinnern und dienen als Erinnerung an eine Zeit, in der Muslime und Hindus friedlich in der belebten Hafenstadt zusammenlebten.

Allerdings stellt der Mangel an Land und die unerbittliche Entwicklung eine Bedrohung für die historischen architektonischen Juwelen der Stadt dar. Abriss, Überbauung, Vernachlässigung, Stückwerk-Konservierungsgesetze und Vandalismus sind nur einige der Faktoren, die zum allmählichen Verfall von Karachis historischen Sehenswürdigkeiten beitragen.

Die Treuhänder des Gebäudes konnten erfolgreich einen Versuch abwehren, es in eine Zahnklinik zu verwandeln, doch sie müssen weiterhin einen jahrzehntelangen Rechtsstreit zwischen den Erben eines früheren Besitzers austragen, die die Kontrolle über das Land erlangen wollen. Seit fast zwei Jahrzehnten leerstehend, wurde das Palace 1999 offiziell als Museum eröffnet und befindet sich in der gehobenen Nachbarschaft von Old Clifton umgeben von Luxuswohnungen, Geschäften und Feinschmeckerrestaurants.

Laut Anwalt Faisal Siddiqi ist das Land unter solchen Strukturen, einschließlich des Mohatta Palace, sehr begehrt. "Gier geht über Erbe", wie er treffend sagte.

Die Bevölkerung von Karachi wächst jährlich um etwa 2 %, was es für die bereits fragmentierte Stadt schwierig macht, Ressourcen für den Erhalt ihrer historischen Stätten bereitzustellen.

Für die meisten Pakistani ist das Mohatta Palace die nächste Begegnung mit den exquisite architektonischen Wunderwerken von Rajasthan, angesichts der Reisebeschränkungen und bürokratischen Hürden.

Das multikulturelle Erbe von Karachi macht die Förderung des Erhalts schwieriger als in Städten wie Lahore, die eine starke Bindung zum muslimisch regierten Mughal-Reich teilen.

"Die großflächige Gemeinschaftsunterstützung, die erforderlich ist, um Regierungseinvestitionen in Erhaltungsbemühungen anzutreiben, ist in einer so sozial geteilten Stadt wie Karachi практически unmöglich zu sammeln", sagte Heba Hashmi, eine Erbe-Managerin und maritime Archäologin.

Das Mohatta Palace, das in den 1920er Jahren von dem Hindu-Unternehmer Shivratan Mohatta als Küstenrefugium für seine kranke Frau erbaut wurde, lockt Besucher mit seinem einzigartigen rosafarbenen Stein aus Jodhpur in Indien an. Nach der Teilung 1947 verließ Mohatta das Palace, das subsequently vom Außenministerium belegt wurde.

Später erbte die pakistanische politische Figur Fatima Jinnah das Palace, die 1967 verstarb; ihre Schwester Shirin übernahm subsequently den Besitz, bis zu ihrem Tod 1980, was zu einem Gerichtsstreit über den Eigentum des Grundstücks führte.

Während dieser Zeit gewann das leere und vernachlässigte Palace den Ruf, angeblich von Geistern bewohnt zu sein, was Gerüchte über übersinnliche Aktivitäten schürte.

Eine solche Person, die als Kind Geschichten über die gespenstischen Bewohner des Palace hörte, war Nasreen Askari, die nun als Direktorin des Museums arbeitet. "Als Kind wurde ich gewarnt, mich ihm nicht zu nähern; sie sagten, es sei ein 'bhoot (Geist) bungalow'", erinnerte sie sich.

Tariq Ahmed schätzte die prächtige Architektur und reiche Geschichte des Palace bei seinem Besuch. "Ich komme aus Bahawalpur (in Punjab, Indien) und wir haben das Noor Mahal Palace. Ich wollte dieses eine erkunden und finde es gut gepflegt, mit beeindruckender Aufmerksamkeit zum Detail in den Ausstellungen. Es war ein angenehmes Erlebnis", teilte er mit.

Allerdings mangelt es dem Palace an ausreichender Finanzierung für seine Wartung, mit nur 30 Rupien Eintritt (entsprechend 10 US-Cent) für allgemeine Besucher und kostenlosem Zugang für Schüler, Kinder und Senioren. Trotz der Anziehungskraft einer kleinen Anzahl von Besuchern an einem heißen Nachmittag schließt das Palace früh und profitiert von Unternehmens- und wohltätigen Veranstaltungen, obwohl es Kritik gibt, dass es zum Verkehrs- und Lärmbelastung in der Gegend beiträgt.

TikTok-Gerüchte verbreiten Legenden über das angeblich von Geistern bewohnte Palace und locken Social-Media-Influencer auf der Suche nach gruselige Geschichten an. Trotzdem verbietet das Palace die Filmaufnahmen innerhalb seiner Mauern und verhängte sogar zeitweise ein TikTok-Verbot.

"We don't want this kind of attention", sagte Askari, "Das ist nicht das, was wir im Sinn hatten." Das Palace verbietet auch explizit Mode-Shootings, Hochzeiten und kommerzielle Filmaufnahmen, um zu verhindern, dass der Raum überflutet wird mit Ereignissen oder kommerziellen Aktivitäten.

"Der Territorialismus rund um bewahrte Stätten kann öffentliche Erbe in einen exklusiven und teuren Schmuck für selektive Konsum umwandeln", sagte Hashmi, bedauernd die Umwandlung von Erbe-Stätten in hochpreisige, exklusive Güter.

Trotz der zahlreichen Reisebeschränkungen betrachten viele Pakistani einen Besuch des Mohatta Palace als eine nahe Begegnung mit den architektonischen Wundern von Rajasthan. Leider ist die Zukunft des Palace aufgrund der raschen Entwicklung der Stadt und des erhöhten Landbedarfs ungewiss, was historische Stätten oft in Gefahr bringt.

