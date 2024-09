Lauterbach warnt vor einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer längeren COVID-Einwirkung

Trotz des scheinbar überstandenen Pandemievirus bleibt die Bedrohung durch Coronaviren bestehen, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt. Er prophezeit, dass in der kommenden Wintersaison viele Menschen in Deutschland an diesen Viren erkranken werden. Ein Teil dieser Menschen könnte später mit Long Covid zu kämpfen haben und damit ihre gesundheitlichen Probleme verschlimmern.

Auf einer Diskussion über Long Covid, an der Gesundheitsprofis, Forscher und Betroffene in Berlin teilnahmen, sprach Lauterbach diese Sorge an. Er teilte mit, dass Millionen Menschen in diesem Winter erneut an Covid erkranken werden, wobei einige später ME/CFS, auch bekannt als Long Covid, entwickeln könnten. Während das Risiko für Geimpfte und bereits Infizierte geringer ist, besteht es weiterhin.

Schwere Symptome sind weit verbreitet

Long Covid bezieht sich auf anhaltende Symptome, die über die initiale 4-wöchige Erholungsphase hinaus bestehen bleiben oder später erneut auftreten. Post-Covid bezieht sich auf den Zustand, der mehr als 12 Wochen nach der Corona-Infektion auftritt. Diese Symptome, die einzeln oder in Kombination auftreten können, können sehr schwer sein. Häufige Symptome sind extreme Müdigkeit, anhaltende Schwäche, Lungenschwierigkeiten und Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Gedächtnisprobleme.

ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Müdigkeitssyndrom) ist eine schwerwiegende neurologische und autoimmune Erkrankung, die häufig zu erheblicher körperlicher Behinderung führt. ME/CFS kann nach einer Corona-Infektion auftreten und ist eine der schwersten Langzeitfolgen von Long Covid. Die Krankheit ist durch einen schnellen Verschlechterungsprozess nach minimaler körperlicher Anstrengung gekennzeichnet.

Geringe Aussichten auf Heilung

Lauterbach gab zu, dass es wenig Hoffnung auf eine Heilung gibt. Darüber hinaus ist die Versorgung der Betroffenen unzureichend, wie Professor Carmen Scheibenbogen von der Charité betont, die die Ambulanz für Immunschwäche am Universitätsklinikum Berlin leitet.

Lauterbach betonte: "Das Thema ist nicht vorbei und wird es auch nicht sein. Daher ist es wichtig, dass wir weiterhin darüber sprechen." Dies war das vierte solche Treffen.

Der Minister verwies auf mehrere Forschungsförderprogramme mit einem Gesamtvolumen von etwa 150 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Verschiedene Projekte innerhalb dieses Programms sollen in diesem Jahr beginnen.

Angesichts des erwarteten Anstiegs der Coronavirus-Fälle in der kommenden Wintersaison ermutigt Gesundheitsminister Karl Lauterbach dringend zur Impfung gegen das Coronavirus, um das Risiko von Langzeitkomplikationen zu reduzieren. Obwohl das Risiko für Geimpfte geringer ist, können auch sie an Covid-19 erkranken und schwere Bedingungen wie ME/CFS entwickeln, eine debilitierende neurologische und autoimmune Störung, die mit Long Covid in Verbindung steht.

