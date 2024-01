Laut Verteidigungsministerium haben Chinas unsichere Abfangmanöver gegen US-Militärflugzeuge nachgelassen

Im Oktober war es zu einer Häufung von Zwischenfällen gekommen, die die USA als gefährlich einstuften, und das Pentagon hatte Chinas Verhalten öffentlich verurteilt. Ein Zeichen dafür, dass die militärischen Spannungen nachlassen könnten, ist, dass es seitdem keine größeren Zwischenfälle mehr gegeben hat.

Der letzte Abfangvorgang habe sich am 24. Oktober ereignet, als ein chinesischer Kampfjet einem über dem Südchinesischen Meer fliegenden US-B-52-Bomber bis auf wenige Meter nahe gekommen sei. Das US Indo-Pacific Command erklärte, der chinesische Pilot sei "unsicher und unprofessionell" geflogen und habe sich dem größeren US-Flugzeug mit "unkontrolliert überhöhter Geschwindigkeit" genähert.

Das Verteidigungsministerium hatte nur wenige Tage zuvor davor gewarnt, dass das "zwanghafte und riskante" Verhalten der Chinesen zunehme. Nach Angaben des Pentagons gab es in den vergangenen zwei Jahren mehr als 180 Vorfälle dieses Verhaltens, mehr als im gesamten vorangegangenen Jahrzehnt.

Ely Ratner, der stellvertretende Verteidigungsminister für indo-pazifische Sicherheitsangelegenheiten, sprach von einer "zentralisierten Kampagne", mit der versucht werden solle, eine Änderung der operativen Tätigkeit der USA in der Region zu erzwingen.

In den zwei Monaten seit dem unsicheren Abfangen Ende Oktober sind die Zwischenfälle jedoch zurückgegangen, auch wenn das chinesische Militär nach Angaben amerikanischer Beamter weiterhin im Südchinesischen Meer und in der Region operiert.

Im November traf Präsident Joe Biden in Kalifornien mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen, dem ersten Treffen dieser Art zwischen den Führern der beiden größten Militärs der Welt. Biden zeigte sich nach dem vierstündigen Treffen zuversichtlich, dass sich die angespannten Beziehungen verbessern würden, und bezeichnete die Gespräche als "einige der konstruktivsten und produktivsten Diskussionen, die wir je hatten".

Einen Monat später trafen sich die ranghöchsten Generäle der USA und Chinas zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr, als der Vorsitzende der Joint Chiefs, General CQ Brown, Jr. mit dem Chef der Abteilung für den Gemeinsamen Stab der Volksbefreiungsarmee Chinas, General Liu Zhenli, sprach. Die beiden sprachen über die Notwendigkeit "offener und direkter Kommunikationslinien", heißt es in einem Bericht von Browns Büro über das Gespräch.

Am Montag twitterte Xi eine Glückwunschbotschaft an Biden zum neuen Jahr, in der er sagte, die beiden Länder kämen "als Ganzes voran", obwohl sie "schwierige Momente durchgemacht" hätten, so die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhau.

Der Rückgang der Abfangjagden hat jedoch wenig dazu beigetragen, die allgemeine Besorgnis über die wachsende Militärmacht Chinas und sein wachsendes Atomwaffenarsenal zu zerstreuen. Die USA gehen davon aus, dass China über mehr als 500 einsatzbereite nukleare Sprengköpfe verfügt und damit frühere Prognosen übertrifft, wie ein wichtiger Bericht des Pentagon im Oktober feststellte. Laut dem 2023 China Military Power Report, der nur wenige Tage vor dem letzten Abfangmanöver veröffentlicht wurde, prüft Peking im Zuge der Modernisierung seines Militärs auch die Möglichkeit, konventionell bewaffnete Langstreckenraketen zu entwickeln, die die Vereinigten Staaten erreichen könnten.

Obwohl Peking sein Militär offenbar nicht mehr dazu einsetzt, US-Militärflugzeuge abzufangen und zu stören, kam es zu einer Reihe von Zwischenfällen auf See mit den Philippinen, einem engen Verbündeten der USA, der in einen eskalierenden Streit im Südchinesischen Meer verwickelt ist. Mitte Dezember beschuldigten die Philippinen China, seine Küstenwache und Seeschiffe zu entsenden, um philippinische Schiffe illegal zu belästigen und sie daran zu hindern, die Ayungin-Scholle, auch bekannt als Zweite Thomas-Scholle, in der Spratly-Inselkette zu erreichen. Der Vorfall war einer der jüngsten zwischen den beiden Ländern, der die regionalen Spannungen verschärft hat.

Das US-Außenministerium warnte China, von seinem gefährlichen und destabilisierenden Verhalten abzulassen", bei dem chinesische Schiffe die Sicherheit und den Lebensunterhalt von Filipinos, aber auch internationales Recht" missachteten.

Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass China in der Frage der Zukunft Taiwans, einer der Hauptursachen für die Spannungen mit den USA, nachgeben wird.

Letzte Woche behauptete Xi, die Wiedervereinigung" Taiwans mit China sei unvermeidlich", und bekräftigte damit Pekings seit langem vertretene Haltung gegenüber der selbstverwalteten Inseldemokratie im Vorfeld der entscheidenden Wahlen in diesem Monat.

"Die Verwirklichung der vollständigen Wiedervereinigung mit dem Mutterland ist ein unvermeidlicher Kurs der Entwicklung, ist gerecht und das, was das Volk will. Das Mutterland muss und wird wiedervereinigt werden", sagte Xi in einer Ansprache zum 130. Geburtstag des Gründers der Volksrepublik China, Mao Zedong.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com