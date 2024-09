Laut neueren Untersuchungen könnte der tägliche Konsum von 1 bis 3 Tassen Kaffee die Gesundheit des Herzens verbessern.

Mäßige Koffeinaufnahme, die etwa 1 bis 3 Tassen Kaffee oder Tee täglich umfasst, wurde in einer Studie mit dem Hauptautor Dr. Chaofu Ke, einem Associate Professor für Epidemiologie und Biostatistik an der Soochow University in Suzhou, China, mit einem niedrigeren Risiko für die Entwicklung mehrerer kardiometabolischer Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Kardiometabolische Multimorbidität (CM) bezieht sich auf das gleichzeitige Vorliegen von mindestens zwei kardiometabolischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Diabetes und hohem Blutdruck.

Dr. Ke stellte fest, dass der Konsum von Kaffee und Koffein eine potenziell schützende Rolle in verschiedenen Stadien der CM-Entwicklung spielen könnte.

Die Forscher untersuchten Daten von über 360.000 Personen aus der UK Biobank, einer prominenten biomedizinischen Datenbank und Forschungsressource. Die analysierten Teilnehmer hatten zu Beginn keine kardiometabolischen Erkrankungen.

Die Teilnehmer berichteten über ihren Koffeinkonsum durch Kaffee, Schwarz- oder Grüntee sowie über die kardiometabolischen Erkrankungen, die sie entwickelten, und diese Daten wurden in der am Dienstag im Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism der Endocrine Society veröffentlichten Studie einbezogen.

Personen, die mäßige Mengen an Koffein konsumierten, hatten ein niedrigeres Risiko für die Entwicklung von neu aufgetretenem kardiometabolischem Multimorbidität. Das Risiko sank um 48,1 % für diejenigen, die täglich 1 bis 3 Tassen konsumierten, und um 40,7 % für diejenigen, die täglich 200 bis 300 Milligramm Koffein konsumierten, im Vergleich zu Nichttrinkern oder leichten Trinkern, wie von Dr. Ke angegeben.

Dr. Gregory Marcus, Associate Chief of Cardiology for Research und Professor für Medizin an der University of California, San Francisco, lobte die große Stichprobengröße und die Verwendung mehrerer Biomarker in der Studie.

Marcus betonte, dass die verringerten Herzgesundheitsrisiken in der Studie zur wachsenden Evidenz beitragen, die darauf hindeutet, dass Koffein und koffeinhaltige Substanzen wie Kaffee und Tee positiv auf die Herzgesundheit wirken können.

Was Forscher noch nicht wissen

Obwohl die Methodik und Ergebnisse der Studie stark sind und mit bestehenden Daten über Koffein und Herzgesundheit übereinstimmen, gibt es noch FragenRegarding the extent of the relationship between caffeine and heart health, Marcus said.

According to Marcus, it is important to exercise caution when inferring causal effects between caffeine, tea, and coffee and reduced risks of cardiovascular diseases. Since the study is observational, it only demonstrates a link between caffeine and heart health; other factors may actually be the reasons for the improved heart health.

It's possible that the observed protective effects do not truly exist, and the positive associations are instead explained by an unmeasured or unknown determinant, Marcus added. For instance, those more likely to consume such substances may also have healthier diets or engage in more physical activity.

The study did not consider the impact of caffeine from carbonated beverages or energy drinks, leaving researchers unable to conclude whether those substances would also have a positive effect, according to Dr. Ke.

Sollten Sie mit dem Kaffeetrinken beginnen?

Verschiedene Studien deuten auf Vorteile durch Koffeinkonsum hin.

Dr. Marcus erwähnte mehrere Studien, die ein niedrigeres Diabetesrisiko anzeigen. Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung ist ein höherer Koffeinkonsum in Kaffee mit einem niedrigeren Risiko für unregelmäßige Herzrhythmen verbunden, wie er und andere Forschungsergebnisse zeigen.

Allerdings ist die meisten dieser Forschung beobachterisch, und eine einzelne Studie zeigte gemischte Ergebnisse, wobei ein höherer Koffeinkonsum mit zusätzlichen täglichen Schritten, aber weniger Schlaf in Verbindung gebracht wurde.

Obwohl die neue Studie Kaffee- und Teeliebhabern ein gewisses Maß an Sicherheit bieten sollte, warnte Dr. Marcus davor, dass dies kein Grund sei, eine regelmäßige Koffeinroutine zu entwickeln.

“Mehr ist nicht notwendigerweise besser”, betonte Dr. Marcus.

“Selbst wenn Koffein, Kaffee und Tee in den in dieser Studie beschriebenen Mengen gesund sind, gibt es auch starke Beweise dafür, dass hohe Dosen Koffein, insbesondere wenn sie in künstlichen Mischungen wie Energy Drinks kombiniert werden, zu gefährlichen und sogar gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen können.”

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein mäßiger Koffeinkonsum, oft durch Kaffee oder Tee, potenziell zur Verbesserung des Wohlbefindens beitragen kann, indem das Risiko für die Entwicklung von kardiometabolischer Multimorbidität verringert wird. Regelmäßiges Kaffeetrinken oder Teetrinken innerhalb der empfohlenen Bereiche kann möglicherweise zu einer besseren Gesundheit beitragen, wie zahlreiche Studien nahelegen.

Allerdings ist es wichtig, einen ausgewogenen Ansatz zu wahren, da ein übermäßiger Koffeinkonsum, insbesondere wenn er in Energy Drinks kombiniert wird, mit potenziellen Herzrhythmusstörungen und anderen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht wurde.

