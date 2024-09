Laut Berichten soll Sean "Diddy" Combs ein kriminelles Syndikat anführen.

Die Vorwürfe gegen den amerikanischen Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs sind schwerwiegend. Der 54-Jährige wird beschuldigt, ein kriminelles Syndikat zu leiten und Frauen seit Jahrzehnten sexuell auszubeuten. Die Anklage gegen ihn ist umfangreich.

Combs wurde kürzlich verhaftet und es wird vermutet, dass er Frauen für seine persönliche Befriedigung missbraucht, eingeschüchtert und manipuliert und ihr Schweigen erzwungen hat, um sein öffentliches Image zu schützen. Er soll ein illegales Netzwerk betrieben haben, um seine Handlungen zu verschleiern, wofür er auf die Hilfe seiner Verbündeten zurückgegriffen haben soll, wie es in der Anklage heißt.

Combs soll regelmäßig mehrtägige Sex-Partys veranstaltet haben, die er als "Freak Offs" bezeichnete, und Frauen und männliche Sexarbeiter für diese Veranstaltungen rekrutiert haben. Als Kopf einer kriminellen Organisation wird er auch angeblich in oder versucht haben, Menschenhandel, Zwangsarbeit, Prostitution, Drogenvergehen, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Justizbehinderung zu begehen.

Combs' Anwalt, Marc Agnifilo, erklärte, dass sein Mandant sich schuldig bekennen wird, während er vor Medienvertretern stand. Combs wurde am Montagabend (ortszeit) festgenommen, wie eine Mitteilung der New Yorker Staatsanwaltschaft mitteilt. Seine Festnahme erfolgte in einem Hotel in Manhattan, wie CNN berichtet. In den letzten sechs Monaten wurden Combs' Wohnsitze in Miami und Los Angeles von den Behörden wegen dieser Vorwürfe durchsucht.

In einer Erklärung bezeichnete Combs' Anwalt die Anklage als unfair. Vor der Anklage habe Combs mit der Polizei zusammengearbeitet und sich freiwillig nach New York begeben, wie Agnifilo erklärte. Er porträtierte seinen Mandanten als "unschuldigen Mann", der begierig darauf ist, seine Unschuld vor Gericht zu beweisen. Agnifilo betonte auch Combs' Status als Musiklegende, Geschäftsmann und hingebungsvoller Familienvater. Trotz seiner Fehler sei er kein Krimineller, wie sein Anwalt betont.

Weitere Vorwürfe gegen Combs

Seit letztem Jahr wurden mehrere Klagen gegen Combs (bekannt für "Bad Boy for Life" und "I'll Be Missing You") eingereicht, in denen er der Vergewaltigung und Misshandlung beschuldigt wird. Im März machten Schlagzeilen, als die Behörden Combs' Wohnsitze in Los Angeles und Miami durchsuchten.

Im Mai veröffentlichte CNN ein Video, das angeblich eine Attacke von Combs auf seine damalige Freundin Cassie Ventura in einem Hotel im Jahr 2016 zeigt. Combs entschuldigte sich später öffentlich.

Ventura verklagte Combs im Jahr 2023 wegen sexueller Gewalt, Vergewaltigung, Einschüchterung und gewaltsamer Attacken während ihrer langjährigen Beziehung. Die Klage wurde nicht vor Gericht verhandelt und aus

