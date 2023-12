Las Vegas Raiders engagieren Sandra Douglass Morgan als erste schwarze Präsidentin in der Geschichte der NFL

Auf einer Pressekonferenz im Allegiant Stadium in Las Vegas, auf der die Einstellung bekannt gegeben wurde, wurde Morgan gefragt, was es für sie bedeute, Liga-Geschichte zu schreiben.

"Ich war in anderen Positionen, die ich innehatte, die Erste, sei es als Stadtanwältin oder als Glücksspielkontrolleurin", sagte Morgan. "Ich möchte auf keinen Fall die Letzte sein und ich möchte natürlich an den Punkt kommen, an dem es keine Ersten mehr gibt... Ich ziehe meinen Hut vor all den ... früheren Frauen, die Führungspersönlichkeiten und Visionäre waren, wenn ich eine Inspiration oder Hilfe sein oder anderen Frauen oder Mädchen da draußen Türen öffnen konnte, dann ist das eine unglaubliche Leistung für mich.

"Ich weiß, wie wichtig das ist und welche Auswirkungen es hat. Ich weiß, dass der Sport eine von Männern dominierte Branche ist, genau wie der Glücksspielsektor, und wir müssen diese Barrieren weiter abbauen."

Raiders-Besitzer Mark Davis lobte ihre Erfahrung, Integrität und Leidenschaft für die Gemeinde Las Vegas.

"Von dem Moment an, als ich Sandra kennenlernte, wusste ich, dass sie eine Kraft ist, mit der man rechnen muss", sagte er in einer Presseerklärung. "Wir können uns sehr glücklich schätzen, sie an der Spitze zu haben".

CNN hat sich mit der NFL in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten.

Das Las Vegas Review-Journal erhielt einen Brief an die Mitarbeiter der Organisation, in dem die Einstellung angekündigt wurde.

"Ich bin begeistert, mich Ihnen anzuschließen, während wir in eine der aufregendsten Zeiten in der Geschichte unserer Organisation eintreten", zitiert das Review-Journal Morgan in dem Brief. "Ich freue mich darauf, jeden von Ihnen in den kommenden Wochen persönlich kennenzulernen".

Im Mai feuerte Davis den damaligen Teamchef Dan Ventrelle und nannte keinen Grund für seine Kündigung.

In einer Erklärung, die dem Review-Journal per Textnachricht zugesandt wurde, sagte Ventrelle jedoch, dass er als Vergeltung dafür entlassen wurde, dass er die Liga über angebliche Beschwerden informiert hatte, in denen Davis ein feindseliges Arbeitsumfeld sowie anderes potenzielles Fehlverhalten vorgeworfen wurde, was Davis seiner Meinung nach zurückgewiesen hatte. Auf die Frage des Review-Journals nach den Vorwürfen von Davis sagte dieser, er sei sich dessen bewusst und wolle sich nicht dazu äußern. Die NFL erklärte, sie werde die Anschuldigungen prüfen.

Im vergangenen Jahr trat der Cheftrainer der Raiders , Jon Gruden, zurück, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach er sich in E-Mails homophob, rassistisch und frauenfeindlich geäußert hatte, während er als ESPN-Analyst arbeitete. Er entschuldigte sich und sagte, er habe "nie jemanden verletzen wollen".

Morgan ging in ihrem Brief auf organisatorische Fragen ein, wie die Zeitung von Las Vegas berichtete.

"Lassen Sie mich klarstellen, dass ich nicht hier bin, um Probleme oder Bedenken, die angesprochen werden müssen, zu vermeiden oder zu umgehen", zitierte das Review-Journal sie. "Ich habe lange und gründlich darüber nachgedacht, mich Ihnen anzuschließen, und ich habe dies getan, weil ich an das Versprechen der Raiders glaube. Vor allem aber glaube ich an Ihre Grundwerte wie Integrität, Gemeinschaft und Engagement für hervorragende Leistungen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie diese Werte verkörpern und dass Sie mich dazu anhalten, dasselbe zu tun.

Historische Premieren sind für die Raiders nicht neu. Die Raiders waren das erste Team in der modernen NFL, das einen schwarzen Head Coach anstellte, als sie 1989 Art Shell verpflichteten. Mit der Einstellung von Amy Trask im Jahr 1997 waren sie das erste Team, das eine Frau als Geschäftsführerin anstellte.

Jason Wright, der 2020 von den Washington Commanders eingestellt wurde, war der erste schwarze Teampräsident der NFL. Anfang dieses Jahres stellten die Baltimore Ravens Sashi Brown als ihren Präsidenten ein.

Morgan ist eine ehemalige Vorsitzende der Glücksspielkontrollbehörde von Nevada, die 2019 ernannt wurde. Sie war auch die erste schwarze Frau in dieser Funktion.

Quelle: edition.cnn.com