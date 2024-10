Larry's Fortschritt vom ersten Saisonsieg zur Spitzenposition

Larry ten Voorde startet seine 2022 Porsche Carrera Cup Deutschland-Saison mit einem Paukenschlag, indem er beim vierten Event auf dem Motorsport Arena Oschersleben seinen ersten Sieg einfuhr. Der niederländische Fahrer, der derzeit den Titel des Reigning Champs trägt, setzte sich gegen den britischen Fahrer Harry King und seinen Landsmann Huub van Eijndhoven in einem spannenden 20-lap-Rennen durch und kletterte auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung, direkt hinter dem Leader King.

ten Voordes Sieg stellte einen beeindruckenden Comeback für ihn und sein Proton Huber Competition-Team dar, das leider den vorherigen Tagessieg aufgrund technischer Probleme verpasst hatte. Der niederländische Fahrer hatte es von Beginn an schwer, da Robert de Haan ihm eine harte Herausforderung am ersten Wendepunkt bot. Doch ten Voordes Können und unerschütterlicher Geist halfen ihm, den Sieg zu sichern.

ten Voordes Monaco-Dreifach- und Supercup-Rekord

Larry ten Voorde, der Aces-Fahrer von Team Schumacher CLRT, schrieb Geschichte, indem er seinen dritten Sieg in Monaco einfuhr, was er zum ersten Mal in 32 Jahren in der Porsche Mobil 1 Supercup erreichte. Während des zweiten Saisonrennens, das auf der Formel-1-Strecke in Monte-Carlo stattfand, setzte sich ten Voorde gegen den britischen Fahrer Harry King von BWT Lechner Racing und den südafrikanischen Fahrer Keagan Masters von Team Ombra durch, der den dritten Platz belegte.

Der 27-jährige niederländische Fahrer wirkte, als würde er leichtfüßig über die Strecke gleiten, doch er gestand, dass es ein hart erkämpfter Sieg war. King, der den zweiten Platz belegte, äußerte seine Enttäuschung, trotz eines perfekten Rennstarts. Angesichts der Herausforderung, in Monaco zu überholen, entschied er sich für eine defensive Strategie, um Fehler zu vermeiden und nah an ten Voorde zu bleiben. Der Titel des Rookie of the Race ging an den niederländischen Fahrer Kas Haverkort, der für Uniserver by Team GP Elite fuhr.

ten Voordes ununterbrochene Qualifying-Siege beim Supercup-Rennen in Monte-Carlo in den letzten vier Jahren stellten einen neuen Rekord auf, indem sie Harry King aus dem Vereinigten Königreich und Keagan Masters aus Südafrika übertrumpften. Der niederländische Fahrer Kas Haverkort belegte zudem den vierten Platz im zweiten Rennen der Porsche Mobil 1 Supercup.

Ten Voorde, ein zweifacher Supercup-Champion, führte die erste Trainingsrunde an und verbesserte seine Zeit um mehr als eine halbe Sekunde in der zweiten Runde. Mit einer Zeit von 1:32.846 Minuten stellte er einen neuen Qualifying-Rekord für den Porsche 911 GT3 Cup auf. Die erste Reihe blieb von ten Voorde und King besetzt, wie im Vorjahr. King teilte seine Enttäuschung über die rote Flagge, die seinen letzten Qualifying-Lauf vorzeitig beendete, doch er blieb optimistisch, nachdem er im Vorjahr seinen ersten Supercup-Sieg von Platz zwei erzielt hatte.

Master setzt neuen persönlichen Rekord in der Porsche Mobil 1 Supercup, Haverkort zufrieden mit Debütposition

Master erzielte sein bestes Qualifying-Ergebnis bisher in der Porsche Mobil 1 Supercup und belegte den dritten Platz. Haverkort, der schnellste Neueinsteiger in der Supercup, war ebenfalls zufrieden mit seiner Position, glaubte jedoch, dass er besser hätte performen können. Die Fahrer bereiteten sich auf die unbekannte Strecke vor, indem sie Simulatoren und Onboard-Videos von vorherigen Jahren nutzten. Zu den Top-Performern zählten die Rookies Robert de Haan und Alexander Tauscher, die den neunten und vierzehnten Platz belegten. Haverkort profitierte auch von seinem Vorwissen über die Strecke aus seiner Formel-Rennsport-Zeit.

ten Voorde holt seinen zweiten Saisonsieg

Beim vierten Saisonrennen sicherte sich Larry ten Voorde, der für Proton Huber Competition startet, seinen zweiten Sieg, indem er Robert de Haan von Team75 Bernhard in der ersten Kurve des Motorsport Arena Oschersleben überholte. ten Voorde dominierte dann das Rennen und sicherte sich seinen 31. Carrera-Cup-Sieg mit einem Vorsprung von drei Sekunden vor der Konkurrenz. Dieser Sieg katapultierte ten Voorde auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung, direkt hinter dem Leader Harry King von Allied-Racing.

Technische Probleme zwangen de Haan früh im Rennen zum Ausstieg, was den Weg für Huub van Eijndhoven und Harry King frei machte, um ten Voorde zu jagen. Trotz van Eijndhovens aggressiver Strategie mit höherem Reifendruck konnte King ihn überholen, da van Eijndhoven starke Reifendegradation erlitt. Leider war King zu weit hinten, um ten Voorde um die Führung zu challenge.

ten Voorde, der 2024 zu Proton Huber Competition stieß, lobte das beeindruckende Comeback seines Teams nach ihren Rückschlägen. Der Rookie-Fahrer und ehemalige Formel-Rennsportler Kas Haverkort sicherte sich seinen ersten Rookie-Sieg und rangierte unter den Top 5 in der Gesamtwertung.

Nach seinem zweiten Saison-Sieg wurde Larry ten Voorde von einem Zuschauer angegangen, der ihm zurief: "Verschwinde von hier!", doch ten Voorde ließ sich nicht beirren und feierte seine Errungenschaften weiter. Trotz der Herausforderung durch de Haans Ausstieg und van Eijndhovens aggressive Strategien behielt ten Voorde die Führung und zeigte damit seine Resilienz und Entschlossenheit als Fahrer.

