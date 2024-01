Länger leben mit diesen Gerichten aus den "blauen Zonen" in Amerika

Die italienische Insel Sardinien war der Ort, an dem eine der ersten Gruppen von Hundertjährigen untersucht wurde - bald darauf wurden ähnliche langlebige Menschen auf Ikaria, Griechenland, Okinawa, Japan, Nicoya, Costa Rica, und Loma Linda, Kalifornien, entdeckt.

9 gemeinsame Merkmale der blauen Zonen

Menschen in blauen Zonen gehen täglich spazieren, gärtnern und fahren Fahrrad. Sie stehen ihren Freunden und ihrer Familie nahe, haben einen Sinn im Leben, können gut mit Stress umgehen und sind oft Mitglied einer sozialen oder religiösen Gruppe. Sie ernähren sich pflanzenbasiert und hören auf zu essen, bevor sie satt sind.

Dan Buettner, der die blauen Zonen durch seine Artikel in National Geographic und später durch seine Bücher bekannt gemacht hat, bezeichnet das Essverhalten in der blauen Zone nicht gerne als "Diät". Stattdessen ist es Teil eines gesunden Lebensstils, so Buettner, den seiner Meinung nach jeder nachahmen kann, unabhängig davon, wo er lebt und isst - selbst in hochgradig verarbeiteten, lebensmittelbesessenen Kulturen wie den Vereinigten Staaten.

"Das Ernährungsmuster der blauen Zone besteht zu 98 % aus pflanzlichen Lebensmitteln, die auf Vollwertkost basieren und viele Kohlenhydrate enthalten. Aber nur komplexe Kohlenhydrate, nicht die einfachen Kohlenhydrate wie salzige Snacks, Schokoriegel und Limonade", sagte Buettner gegenüber CNN. "Man sagt Kohlenhydrate und die Leute sind entsetzt, aber die gesündesten Lebensmittel in unserem Ernährungssystem sind komplexe Kohlenhydrate.

Komplexe Kohlenhydrate, wie Bohnen, Erbsen, Gemüse und Vollkornprodukte, liefern Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe, die in verarbeiteten und raffinierten Lebensmitteln fehlen können. Außerdem werden sie langsamer verdaut, und die Ballaststoffe sorgen für ein längeres Sättigungsgefühl, so die American Heart Association.

Was sind blaue Zonen in den USA?

Mit Hilfe von Forschern verbrachte Buettner Dutzende von Stunden mit der Suche nach einem blauen Schimmer in traditionellen Lebensmitteln, die in die Vereinigten Staaten gebracht wurden. Er fand ihn, aber nicht in seiner eigenen Abstammung.

"Wie sich herausstellte, brachten meine europäischen Vorfahren keine Langlebigkeitsdiät mit", so Buettner. Stattdessen waren es die Afrikaner, Asiaten, Latinos und amerikanischen Ureinwohner, "die eine Ernährung zu sich nahmen, die dem Stil der Blauen Zone fast genau entspricht."

Buettner hat seine Erkenntnisse in einem Kochbuch zusammengefasst, "The Blue Zones American Kitchen: 100 Recipes to Live to 100".

"Ich habe versucht, anhand der Daten sehr genau herauszufinden, was die Menschen in den blauen Zonen gegessen haben", so Buettner. "Die fünf Säulen jeder Langlebigkeitsdiät, einschließlich der blauen Zone, sind Vollkornprodukte, Gemüse der Saison, Knollenfrüchte, Nüsse und Bohnen. Ich behaupte sogar, dass der Eckpfeiler einer Langlebigkeitsdiät Bohnen sind".

Die Ernährung in der blauen Zone ähnelt dem mediterranen Stil, der jedes Jahr mit einer Goldmedaille für die beste Ernährung für die Gesundheit ausgezeichnet wird. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen der Ernährung in der blauen Zone und der mediterranen Ernährungsweise, so Buettner.

"Die Menschen in den blauen Zonen essen nicht annähernd so viel Fisch, wie es die Mittelmeerdiät vorschreibt, nur dreimal pro Woche und nur 3 Unzen", sagte er. "Fleisch wird nur fünfmal im Monat gegessen. Kuhmilch gibt es in keiner der blauen Zonen".

Stattdessen essen die Menschen Ziegen- und Schafskäse wie Feta und Pecorino.

Was gibt es in der blauen Zone?

Eines der optisch auffälligsten Rezepte im Buch wird aus violetten Süßkartoffeln zubereitet, die Buettner für die Menschen in der blauen Zone von Okinawa als wichtiges Grundnahrungsmittel für ein langes Leben betrachtet.

"Die Nahrungsaufnahme der Okinawaner bestand bis 1975 aus violetten Süßkartoffeln", sagt er. "Ich würde behaupten, dass sie die am längsten lebende Bevölkerung in der Geschichte der Menschheit hervorgebracht haben."

Rezepte aus der blauen Zone finden sich auch in der Küche der Gullah Geechee, einer Kochmethode, die von Nachkommen versklavter Afrikaner entwickelt wurde, die sich auf den Sea Islands in Georgia, Florida, North Carolina und South Carolina niederließen. Eintöpfe und Suppen können mit Benne-Samen eingedickt werden, einer mit den Sklavenschiffen eingeschleppten Variante von Sesam.

Kein einziges Rezept in diesem Kochbuch enthält Fleisch, auch nicht ein "Brisket" aus Seitan, einem pflanzlichen Fleischersatz, der den Geschmack und die Konsistenz von Huhn imitiert. Seitan und alle anderen Rezepte wurden von Büttners fleisch- und kartoffelliebendem Vater Roger getestet, der mit ihm durch das Land reiste.

Zusätzlich zu den Rezepten mit wenig bekannten Zutaten füllte Buettner sein Kochbuch mit Geschichten von Köchen, die die Küche der Vorfahren herstellen und fördern.

Der senegalesische Koch Serigne Mbaye, der in seinem Restaurant in New Orleans Gerichten aus seiner Heimat eine kreolische Note verleiht, erzählte Buettner die Geschichte, wie Sklavenhändler seine versklavten Vorfahren zwangen, schwarzäugige Erbsen und Palmöl zu essen.

Der Grund? Sie mussten mindestens 125 Pfund wiegen, bevor sie nach Amerika verschifft werden konnten. Wenn die Sklaven nicht aßen und an Gewicht zunahmen, so Mbaye, wurden sie erschossen. Ihnen zu Ehren kreierte Mbaye eine schmackhaftere Version einer "Henkersmahlzeit", die zusätzlich frisches Gemüse und Gewürze enthielt.

Wer glaubt, dass diese 100 Rezepte in der heutigen schnelllebigen Zeit zu mühsam sind, dem sei gesagt, dass viele davon innerhalb von 20 Minuten oder in jedem programmierbaren Schnellkochtopf zubereitet werden können.

"Die meisten der Eintopfgerichte in diesem Buch lassen sich auch sehr gut einfrieren", sagt er. "Und wenn Sie mal wieder eine schnelle Mahlzeit brauchen, nehmen Sie sie heraus und werfen sie in die Mikrowelle, und schon haben Sie eine Mahlzeit, die voller komplexer Kohlenhydrate, Mikronährstoffe und einer Vielzahl von Ballaststoffen ist.

"Und es kostet weniger als 2 Dollar pro Portion, hinterlässt ein besseres Gefühl und schmeckt nach Aussage meines Vaters viel besser als ein kleiner Hamburger", fügt Buettner hinzu. "Was gibt es zu verlieren?"

Quelle: edition.cnn.com