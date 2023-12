Lady Gaga spielt Berichten zufolge in Ridley Scotts neuem Gucci-Mordfilm mit

Laut Deadline bereitet sich die "Born This Way"-Hitmacherin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, darauf vor, mit dem Filmveteranen Ridley Scott für sein nächstes Projekt zusammenzuarbeiten.

Scott, der bei Kassenschlagern wie "Alien", "Blade Runner" und "Gladiator" Regie führte, soll die Ermordung von Maurizio Gucci, dem ehemaligen Chef des Modehauses Gucci, auf die Leinwand bringen.

CNN hat Gagas Vertreter für eine Stellungnahme kontaktiert.

Das Drehbuch des Films basiert auf dem Buch "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" von Sara Gay Forden. Maurizio Gucci, der Enkel des Firmengründers Guccio Gucci, war der Chef des italienischen Modehauses, bevor er 1995 auf den Stufen seines Büros ermordet wurde.

Die Italo-Amerikanerin Gaga wird Guccis Ex-Frau Patrizia Reggiani spielen, die verurteilt wurde, seine Ermordung inszeniert zu haben. Die italienische Prominente, die zwei Kinder mit dem Modeboss hatte, verbüßte 18 Jahre Haft, bevor sie 2016 freigelassen wurde.

Die 33-jährige Entertainerin wurde von der Kritik gefeiert, seit sie auf der Leinwand zu sehen ist. Ihr Leinwanddebüt gab der in New York geborene Star 2013 in dem amerikanischen Action-Exploitation-Film "Machete Kills".

Im Jahr 2015 zeigte Gaga ihr schauspielerisches Können in der fünften Staffel von Ryan Murphys erfolgreicher Anthologieserie "American Horror Story: Hotel". Für ihre herausragende Leistung als schurkische Gräfin wurde sie als beste Schauspielerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm ausgezeichnet.

Als eine der meistverkauften Künstlerinnen in der Musikgeschichte war 2019 dank ihrer Rolle an der Seite von Bradley Cooper in "A Star Is Born" vielleicht das erfolgreichste Jahr in Gagas bisheriger Karriere. Bei den 91st Annual Academy Awards im Februar gewann sie den Oscar für den besten Originalsong für den Song "Shallow".

"Wenn Sie zu Hause auf Ihrer Couch sitzen und dies gerade sehen, kann ich nur sagen, dass dies harte Arbeit ist", sagte sie in ihrer Dankesrede. "Ich habe lange Zeit hart gearbeitet und es geht nicht darum, zu gewinnen, sondern darum, nicht aufzugeben. Wenn du einen Traum hast, kämpfe dafür."

Scott führte zuletzt bei dem Krimi "All the Money in the World" mit Christopher Plummer, Michelle Williams und Mark Wahlberg in den Hauptrollen Regie. Der Film schildert die Entführung des Enkels von J. Paul Getty im Jahr 1973.

Quelle: edition.cnn.com