Kunst im Wert von 3,4 Milliarden Dollar in einer kleinen Ecke der Schweiz

Rund 300 internationale Galerien aus fünf Kontinenten stellen aus und bieten Kunst im Wert von angeblich 3,4 Milliarden Dollar an. Und wenn es so weitergeht wie im letzten Jahr, werden im Laufe der einwöchigen Veranstaltung mehr als 92.000 Menschen erwartet.

Insider wissen, dass die meisten Werke bereits verkauft sind, wenn sich die Türen für die Öffentlichkeit öffnen. In den Tagen vor der offiziellen Eröffnung ergattern eingefleischte Sammler mit VIP-Ausweisen Kunstwerke im Wert von Hunderttausenden bis mehreren Millionen Dollar wie Süßigkeiten. Für alle anderen sind die Ausstellungsstände eine Momentaufnahme des Besten der modernen und zeitgenössischen Kunst.

Beim Betreten des von Herzog & de Meuron entworfenen Ausstellungsgeländes (ein Wunderwerk aus Aluminium) fällt als erstes der Unlimited-Sektor der Art Basel ins Auge, der von der Messe als "Plattform für Projekte, die über die Grenzen eines klassischen Kunstausstellungsstandes hinausgehen" beschrieben wird. Mit anderen Worten: Hier finden Sie alles, was im Moment riesig, immersiv und Instagram-tauglich ist.

Gleich vor dem Eingang wuselt der in Berlin lebende Künstler Julius von Bismarck in einem provisorischen Schlafzimmer herum, legt sich ins Bett und steht ab und zu auf, um an seinem Schreibtisch zu sitzen und ein Glas Rotwein zu trinken. Das Besondere an seiner sonst so alltäglichen Performance ist, dass sie an den Hängen einer riesigen, sich drehenden Betonschüssel stattfindet, in der die Fliehkräfte alles sind, was die Möbel an ihrem Platz hält.

"Wir haben den Künstler gefragt: "Was ist Ihr Mittel gegen Reisekrankheit?

"Am besten ist es, die Augen auf einen Ort zu richten", sagte er. "Vorzugsweise auf etwas im Inneren der Schüssel.

An anderer Stelle im Ausstellungsraum der Unlimited werden Filme von Künstlern wie Ed Atkins, Sarah Morris und Wu Tsang gezeigt. Der Fotograf Ryan McGinley hat 500 Bilder an die Wände und Decken eines Raumes geklebt, um "YEARBOOK" zu schaffen, eine allumfassende, poppige Collage von sexy jungen Frauen in Nacktheit.

Der schottische Künstler David Shrigley stellte einen Kreis von Stühlen und Staffeleien auf, damit die Besucher Platz nehmen und "Life Model" skizzieren können, eine drei Meter hohe, nackte, Pinocchio-ähnliche Skulptur, die blinzelt und ab und zu uriniert.

Trotz des beeindruckenden Angebots von Unlimited ist der Hauptteil der Art Basel der Bereich Galerien, in dem 223 Aussteller Werke des 20. und 21. Jahrhunderts zeigen, die von Malerei und Skulptur bis zu Video und Digitaltechnik reichen. Hier finden Sie die eher bescheidenen Werke von hochkarätigen zeitgenössischen Künstlern, die Picassos, die Giacomettis und andere Verkaufsschlager.

Weitere Bereiche sind Parcours, großformatige, ortsspezifische Werke, die rund um den historischen Münsterplatz installiert sind, Statements, ein Bereich für aufstrebende Künstler, und Feature, wo die Stände kuratierte Präsentationen zu einzelnen Künstlern oder Themen sind.

Auch außerhalb der Messe ist die Kunst in Basel reichlich vorhanden.

Neben den ehrwürdigen ständigen Institutionen der Stadt (Paul Gaugin und Marlene Dumas in der Fondation Beyeler sowie Anicka Yi und Bernard Tschumi in der Kunsthalle Basel sind ein Muss) gibt es unzählige Satellitenmessen und Installationen, die überall in der Stadt entstanden sind. Da gibt es Volta und Liste, zwei Messen, die sich der neuen und aufstrebenden Kunst widmen, und nicht zu vergessen die Design Miami/Basel, die Schwestermesse der Art Basel. Dort liegt der Schwerpunkt auf der funktionalen Kunst.

Im Erdgeschoss ist Design at Large zu sehen, eine architektonische Übersicht über historische und avantgardistische Wohnhäuser, darunter Werke des legendären Jean Prouvé und des zeitgenössischen Ateliers Van Lieshout. Im Obergeschoss gibt es eine Fülle von französischen und skandinavischen Designklassikern aus der Mitte des Jahrhunderts sowie neue Erfindungen aus der Science-Fiction. Swarovskis erste "Designer of the Future"-Präsentation zeigt die jungen Talente von Studio Swine, Tomás Alonso und Elaine Yan Ling Ng, deren Arbeiten mit den Themen Licht und Weltraum spielen.

Der Schweizer Luxusuhrenhersteller Audemars Piguet hat eine neue Reihe von Künstleraufträgen ins Leben gerufen, die auf jeder Art Basel zu sehen sein werden. Robin Meier, ein hybrider Komponist und Künstler, lieferte eine lebende Umgebung: ein Ökosystem aus blinkenden LEDs, Pflanzen und wissenschaftlichen Instrumenten in einem dicht verschlossenen Zelt, das im hinteren Teil der Volkshaus-Galerie errichtet wurde. Die sich daraus ergebende Symphonie aus Licht und Klang - Grillenaufnahmen, Metronome und subtile Vibrationen - stimulieren die Glühwürmchen, die ätherisch im Innenraum kreisen, und schaffen eine surreale Erfahrung für den Betrachter. Nach einer anstrengenden Woche der Reizüberflutung könnte dies das perfekte Ziel für einen Moment der Ruhe und Entspannung sein.

Quelle: edition.cnn.com