- Kritische Periode für die Verhandlungen über den Waffenstillstand in Gaza

Anstehende Friedensgespräche im Gaza-Konflikt erreichen entscheidende Phase

Die internationale Anstrengung für eine Feuerpause im Gaza-Konflikt erreicht diese Woche einen Höhepunkt. US-Außenminister Antony Blinken wird am Montag den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu treffen, als Teil eines Versuchs, das Patt in den Verhandlungen zu lösen. Im Laufe der Woche finden kleinere Gruppenbesprechungen in Kairo statt, um offene Fragen zu klären, was zu einem großen Führungssummit in Kairo innerhalb einer Woche führt. Die USA, Katar und Ägypten unterstützen die indirekten Diskussionen zwischen Israel und Hamas.

Die USA streben eine Beendigung des Gaza-Konflikts und der damit verbundenen Konflikte im Nahen Osten vor der entscheidenden Phase des US-Präsidentschaftswahlkampfs an, wie die israelische Zeitung "Yediot Ahronot" berichtet. Die US-Wahl ist für Anfang November geplant.

Tausende Israelis protestierten am Samstagabend und forderten einen Deal für die Freilassung weiterer Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene. Die Demonstranten forderten erneut den Rücktritt Netanyahus und neue Wahlen und warfen ihm vor, einen Deal zu behindern und den Forderungen seiner rechten Koalitionspartner nachzugeben.

Grenzkontrolle bleibt umstritten

Die Forderung Israels nach dauerhafter Kontrolle der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wird als einer der letzten Hindernisse für eine Einigung betrachtet. Die initialen US-Vorschläge zur Lösung offener Fragen enthielten diese Forderung nicht, wie der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete. Hamas wirft Israel vor, die Verhandlungen zu blockieren, indem es sich weigert, sich aus dem Philadelphi-Korridor zurückzuziehen, der entlang der südlichen Gaza-Grenze zu Ägypten verläuft. Hamas strebt eine vollständige Rückzug Israels an.

Netanyahu besteht jedoch darauf, dass die Armee auch nach einer Feuerpause die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor behalten sollte, um die Schmuggelung von Waffen zu verhindern. Ein weiterer Streitpunkt ist die Frage der Rückkehr vertriebener Bewohner aus dem südlichen Gazastreifen in den nördlichen Teil der abgeriegelten Küstenregion. Netanyahu möchte eine Einigung, die die Rückkehr bewaffneter Hamas-Kämpfer in den Norden verhindert.

Der israelische Stabschef Herzi Halevi sagte kürzlich, dass die Armee den Philadelphi-Korridor mit gelegentlichen Einsätzen kontrollieren könnte, ohne ständig präsent zu sein.

Das israelische Verhandlungsteam hat vorsichtigen Optimismus bezüglich einer Feuerpause nach den jüngsten Verhandlungen in Doha geäußert. Ein Deal auf der Grundlage des überarbeiteten US-Vorschlags soll "akzeptable Elemente für Israel" enthalten, wie eine Mitteilung aus Netanyahus Büro mitteilt.

Gefahr der Eskalation

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihre Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien und Italien äußerten in einer Mitteilung Hoffnung bezüglich der Aussichten auf einen weiteren Gipfel und dessen Vorbereitung. "Wir ermutigen alle Beteiligten, positiv und flexibel in diesem Prozess zu bleiben", schrieben sie. Sie betonten die Bedeutung, Handlungen zu vermeiden, die zur Eskalation führen und die Friedensaussichten gefährden könnten. "Zu viel steht auf dem Spiel", warnten sie.

Iran und die Hisbollah-Miliz in Libanon hatten Rache geschworen, nachdem der Außenchef von Hamas, Ismail Haniyeh, und ein Hisbollah-Militärkommandeur in Teheran vor zwei Wochen getötet wurden. Ein Angriff wird seitdem erwartet. Beide sind mit Hamas verbündet und könnten von einem größeren, möglicherweise koordinierten Schlag gegen Israel absehen, falls es eine Feuerpause im Gazastreifen gibt.

Ein Hamas-Vertreter, der nicht an den Doha-Gesprächen beteiligt war, zeigte sich skeptisch bezüglich des Gipfel-Outcomes. US-Präsident Joe Biden stellte im Mai einen Vorschlag vor, um den Krieg in drei Phasen zu beenden. Zunächst soll eine offene, sechswochige Feuerpause vereinbart werden, während der spezifische Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug sollen Palästinenser, die in Israel inhaftiert sind, freigelassen werden. Anschließend soll der Kampf dauerhaft beendet werden und die restlichen Geiseln freigelassen werden. In der finalen Phase soll der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Laut israelischen Schätzungen hält Hamas noch 115 Geiseln fest, von denen Israel 41 für tot erklärt hat. Es wird vermutet, dass mehrere andere Geiseln, deren Schicksal unbekannt ist, möglicherweise nicht mehr am Leben sind.

Der Gaza-Konflikt wurde durch einen Terroranschlag von Hamas und anderen Extremisten aus Gaza auf den südlichen Israel am 7. Oktober ausgelöst. Über 1.200 Menschen wurden getötet und etwa 250 weitere in den Gazastreifen entführt. Laut Angaben der von Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind seit Beginn des Konflikts über 40.000 Menschen im belagerten Küstengebiet gestorben.

